Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuştu.

"MİLLETİMİZİN SABIRLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Stokçuluk ve gıda fırsatçılık yapanlara sert çıkan Erdoğan, "Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını yükünü biz devlet olarak yükleniyoruz. Gıda maddelerinin fiyatlarında artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda, vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine veriyor. Bakanlıklarımız denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun çalışma içinde. Bunların etiketlere yansımasını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Milletimden sabırlı olmasını bize güvenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarımızın her karşısında yeni ve büyük yatırımlar için gereken altyapıyı kurduk. Tüm Türkiye'ye bir müjde olarak veriyoruz. Yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak vatandaşlarımızın tamamına hizmet veren eserler inşa ettik. Bugün burada Selçuklu'nun Osmanlı'nın yadigarı Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça, merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğu da artmıştır. İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu projesi ile bu güzergâhtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp Pütürge Kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı, 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır. Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek her alanda ülkemize sağladığımız katma değeri artıracağına inanıyorum. Çevre yolumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

ÇEVRE YOLUNUN ÖZELLİKLERİ

Çevre yolunun ana aksının 44,8 kilometre olduğu ve 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu ile birlikte toplam uzunluğunun 53,5 kilometreye ulaştığı belirtilerek, projede toplam 2 bin 166 metre uzunluğunda 25 köprü bulunduğu kaydedildi. Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiğinin şehir dışına alınacağı, Malatya şehir merkezindeki Trafik yoğunluğunun rahatlatılacağı vurgulanarak, "Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yolu ile zamandan 89 milyon TL, akaryakıttan 97 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 186 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak" denildi.