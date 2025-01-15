Erzincan, Alabalık Yavrusunda Tedarikçi Kent Olacak

Ekonomi

EMİN FERHAT SEVİLİR - Zengin su kaynakları sayesinde balık yavrusu yetiştiriciliğinde tedarikçi konumdaki Erzincan'da, yeni yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin özellikle yavruda 5 kat artması hedefleniyor.

Kentteki su kaynaklarına kurulan 16 tesiste 3 bin 132 ton alabalık, 55 milyon 150 bin adet de alabalık yavrusu üretiliyor.

Erzincan'da 13 yeni su ürünleri yetiştiricilik tesisi için müracaat, ön izin ve projeler bulunuyor. Bu tesislerin de devreye alınmasıyla şehirdeki alabalık üretiminin yıllık 6 bin 335 tona, alabalık yavrusu üretiminin de 248 milyon adede çıkarılması hedefleniyor.

Yavru alabalık üretiminde tedarikçi kent

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, AA muhabirine, kentte su ürünleri üretiminde ivme kazandıklarını, bölgede üretimin her geçen gün daha da artarak devam ettiğini söyledi.

Erzincan iç sularının maksimum seviyede kullanıldığını belirten Kütük, "Erzincan son yıllarda su ürünleri üretiminde büyük bir ivme kazanmıştır. Şu an bulunduğumuz üretim tesisi yakın zamanda gerçekleştireceği kapasite artırımı ile alabalık üretiminde yıllık 248 milyon yavru üretimine çıkmış olacak. Burada artan kapasite ile Erzincan özellikle yavru alabalık üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alacak." dedi.

Erzincan'ın, alabalık yavrusu üretiminde önemli bir tedarikçi konumda olduğunu vurgulayan Kütük, şöyle devam etti:

"Her geçen gün artan üretim ile Erzincan'da iç sularımızı maksimum seviyede kullanmış olacağız. İnşallah 13 tesisimizin de faaliyete geçmesiyle daha iyi bir ivme kazanmış olacağız. Sakaltutan mevkisinde bulunan tesisteki üretim şu an itibarıyla yıllık 10 milyon adet, tesise yapılacak ek yatırımlarla 160 milyon yavru alabalık üretimi gerçekleştirilmiş olacak. Yine bunun yanı sıra aynı tesiste 180 milyon yumurta üretimi yapılacak."

Balıklar somon olup ihraç ediliyor

Dedesinden kalan mesleği üçüncü kuşak olarak devam ettiren 36 yaşındaki işletmeci Ozan Akpolat da Sakaltutan bölgesindeki işletmelerinde yıllık 10 milyon balık üretimi yaptıklarını anlattı.

Üretilen balıkların çoğunluğunu Karadeniz'e gönderdiklerini dile getiren Akpolat, "Karadeniz'de somon yapıyoruz. Somon olduktan sonra oradaki balıklar Karadeniz somonu olarak Japonya, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere'ye kadar gidiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıllık bir çalışma sonrası Türkiye ve Avrupa'da lider olmak için kapasite artırımına gittiklerini işaret eden Akpolat, şunları kaydetti:

"Yeni açacağımız çiftlik yaklaşık 180 milyon adet yumurta kapasiteli yani Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden birisi oluyor. Şu anda çalışmalarımıza başladık. Projelerimiz bitti. İnşallah nisan ayından sonra çalışmalarımızı başlatacağız. Ayrıca, yaklaşık 200 ton da somon adayı yani porsiyonluk olarak çıkaracağız. Bu bizim yaklaşık 5 yıllık bir hedefimiz. İlk yıllarda çok hızlı üretim yapamayacağız çünkü bunun genetik çalışmaları var. Genetik çalışmaları da Küba'daki arkadaşlarımızla yapıyoruz. Genetik çalışmaların 1-2 yılı var, tonaj artırma sistemi var."