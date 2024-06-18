Erzincan'da Kadın Girişimci 2 Milyon TL Hibesiyle Yılda 100 Ton Peynir Üretiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzincan'da Kadın Girişimci 2 Milyon TL Hibesiyle Yılda 100 Ton Peynir Üretiyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 2 milyon TL hibe alan kadın girişimci Nurgül Yıldırım, kurduğu tesiste yılda 100 ton Erzincan tulum peyniri üretiyor. Yıldırım, aldığı hibe desteğiyle üretim kapasitesini artırarak yöresel peyniri daha profesyonel bir şekilde üretmeye başlamıştır. Hedefi ise yılda 500 ton üretim yaparak yurtdışı pazarına açılmaktır.

18.06.2024 09:22
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKKD), IPARD Programı kapsamında 2 milyon TL hibe alan kadın girişimci Nurgül Yıldırım, kurduğu tesiste yılda 100 ton Erzincan tulum peyniri üretiyor.

Erzincan'da yaşayan 4 çocuk annesi Nurgül Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan TKDK'dan aldığı IPARD Programı kapsamındaki yüzde 65 hibe desteğiyle, geleneksel olarak üretimini yaptıkları tulum peynirini daha profesyonel üretmeye başlayarak üretim kapasitelerini yılda 100 tona kadar artırdı.

Yıldırım, Erzincan tulum peynirinin üretiminde Akkaraman koyunu ve Kıl keçisi sütlerini, doğal şırdan mayasını ve yine yöreye özgü olan Kemah tuzunu kullanarak yapıyor. Erzincan tulum peyniri 4 aylık olgunlaşma sürecinin sonunda satışa çıkarılıyor. Yıldırım, atalarından öğrendikleri üretim tekniklerini de büyük ölçekte devam ettiriyor.

"Senelik 100 ton tulum peyniri üretiyoruz"

Yıldırım, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine IPARD Programına başvurduğunu ifade etti. Aldığı hibe desteğiyle büyük bir tesis kurduklarını belirten Yıldırım, "Tesisimizde Erzincan tulum peynirini üretiyoruz ve ekstradan tereyağımızda var. Senelik 100 ton tulum peyniri üretiyoruz ve farklı illere gönderiyoruz. İmalathanemizde soğuk hava depomuzda bekletiyoruz" diye konuştu.

"Devlet desteği almak güzel bir şey"

Aldığı hibe desteğinin kendisine hem manevi hem de maddi yönden güç kazandırdığını söyleyen Yıldırım, "Benim tavsiyem cesur olsunlar ve sonuna kadar mücadele etsinler. Sakın pes etmesinler. O mücadele de bize çok şey kazandırdı. Bir devlet desteği alıyorsun güzel bir şey. Bende herkese tavsiye ediyorum. Cesaret yönünden geri kalmasınlar. Kolay ve iyi oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Peynir üretim kapasite hedefi yılda 500 ton

IPARD Programı kapsamında 2 milyon TL hibe alan ve bu sayede iline 3 milyon 100 bin Türk Lirası yatırım yapan Yıldırım, yöresel peynir üretim kapasitesini yılda 500 tona çıkararak yurtdışı pazarına açılmayı hedefliyor. Öte yandan Yıldırım'ın kurduğu tesiste 11 kişi istihdam ediliyor.

IPARD Programı nedir?

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD Programı kapsamında; AB standartlarında yatırımların hayata geçirilmesi, kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve kente göçün önlenmesi amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Erzincan, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Kadın Girişimci 2 Milyon TL Hibesiyle Yılda 100 Ton Peynir Üretiyor - Son Dakika

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