Erzincan'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzincan'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yürütülen akademik çalışmalarla Tulum Peyniri mayalama aşaması üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, mayalama konusunda standartların sağlanması için Üniversite tarafından maya üretimi kararı alındı. Bu çalışmalarla, Erzincan Tulum Peyniri'nin tescil sürecinde önemli bir sorun olan mayalama konusu hızlandırılmıştır.

25.05.2024 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın tescilli yöresel ürünlerinden Tulum Peynirinin mayalama aşaması konusunda Erzincan Valiliğinin koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından yapılacak akademik çalışmanın etüt çalışmaları sürdürülüyor. Mayalama konusunda bugün Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde bir toplantı yapıldı. Toplantıya Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çağrı Çırak, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan İl Kontrol Laboratuvar Müdürü Ömer Faruk Sarıtaş, akademisyenler ve yetkililer katıldı.

Erzincan Tulum Peynirinin mayalanmasında kullanılacak mayada standartın sağlanması amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından maya üretilmesine karar verilmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek meralardan Üniversite tarafından alınacak örnekler üzerinden Erzincan Tulum Peynirinin tescilinin alınmasında önemli bir sorun olan mayalama konusunda akademik çalışmalar hızlandırıldı.

Erzincan Valiliği'nin himayesinde çalışmalarını yürüten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü heyetleri meraların otlatmaya açılmasına bir hafta kala bir araya gelerek izlenecek yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Binali Yıldırım, Erzincan, Tarım, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:39 Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız
14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
10:58 BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası’na faaliyet izni verdi BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
15:41 Ajda Pekkan’dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman Ajda Pekkan'dan sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Bizi de uyutsunlar o zaman
15:29 Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu Dünyanın en iyi ekmekleri listesinde ilk 2 sıra Türk lezzetlerinin oldu
15:01 Cannes Film Festivali’ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi Cannes Film Festivali'ne giden Melis Sezen, poz verirken şekilden şekle girdi
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 16:30:30. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Tulum Peyniri mayalama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement