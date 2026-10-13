Erzincan TSO çalıştay hedeflerini açıkladı, 24 Ekim seçimleri gündemde - Son Dakika
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Erzincan TSO çalıştay hedeflerini açıkladı, 24 Ekim seçimleri gündemde

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Erzincan TSO çalıştay hedeflerini açıkladı, 24 Ekim seçimleri gündemde
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Erzincan TSO Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, 24 Ağustos-27 Eylül arasındaki çalıştaylarda belirlenen hedefleri açıkladı. Fuar ve kongre merkezi ile Ankara'da 30 yataklı sosyal tesis hedefler arasında; Tanoğlu 24 Ekim seçimlerine de değindi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, gazetecilerle bir araya gelerek meslek komitesi çalıştaylarında belirlenen hedefleri açıkladı.

Erzincan TSO tarafından düzenlenen kahvaltı programında, 24 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen meslek komitesi çalıştaylarında üyelerden gelen talep, sorun ve öneriler doğrultusunda oluşturulan yol haritası paylaşıldı.

Erzincan TSO Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, çalıştayların üyelerin yoğun katılımıyla tamamlandığını belirterek, elde edilen sonuçların meclis üyeleriyle değerlendirildiğini söyledi.

Çalıştaylarda, fuar ve proje komisyonu kurulması, Ankara'da üyelerin konaklayabileceği 30 yataklı sosyal tesis oluşturulması, Erzincan'a fuar ve kongre merkezi kazandırılması, banka ve kargo komisyon ücretlerinde indirim sağlanması için girişimlerde bulunulması gibi hedefler belirlendi.

Organize sanayi bölgesinin nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla ticaret meslek lisesi açılması, kentin turizm potansiyelinin 12 aya yayılması, başarılı spor kulüpleri ve sporcuların desteklenmesi ile tarımsal ürünler için paketleme ve soğuk hava depolama tesisi kurulması da hedefler arasında yer aldı.

Aksu, üyelerin sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşturulması amacıyla meslek komitesi üyelerinin ziyaretlerinin artırılmasının planlandığını ifade etti.

Erzincan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu da 24 Ekim'de yapılacak oda seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerin karşılıklı saygı ve demokratik anlayış içerisinde tamamlanmasını temenni eden Tanoğlu, üyelerin taleplerini somut hedeflere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti.

Erzincan'ın ekonomik gelişimine katkı sunmayı, üyelerin sorunlarına çözüm üretmeyi ve iş dünyasının önünü açacak projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını aktaran Tanoğlu, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasıyla iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Tanoğlu, seçimlerin ardından da kentin ve üyelerin ortak menfaatleri doğrultusunda birlikte çalışma kültürünün korunması gerektiğini vurgulayarak, "24 Ekim'de verilecek kararın odamız ve Erzincan için hayırlı olmasını diliyor, kazananın Erzincan, kazananın üyelerimiz ve kazananın Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Program, gazetecilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan TSO çalıştay hedeflerini açıkladı, 24 Ekim seçimleri gündemde - Son Dakika
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