Erzurum'da 2. OSB'nin genişletilmesi için mutabakat sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da 2. OSB'nin genişletilmesi için mutabakat sağlandı

Erzurum'da yatırımcıların yoğun arsa talebinde bulunduğu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yapılan görüşmede mutabakata varıldı.

06.06.2024 10:41
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Erzurum'da yatırımcıların yoğun arsa talebinde bulunduğu 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin 3. Etap alanının genişletilmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le yapılan görüşmede mutabakata varıldı.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le birlikte Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın ile 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın yer aldığı bir heyet Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Bakanlık yetkililerinin de yer aldığı ziyarette, 2.OSB'nin genişletilmesi için talep edilen Milli Savunma Bakanlığı'na ait arazinin 3.Etap alana dahil edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

2.OSB'ye ilave edilecek alanla ilgili yer tespiti ile imar ve parselasyon planlarının hazırlanması için gerekli teknik çalışmaların da en kısa zamanda başlatılacağı ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da 2. OSB'nin genişletilmesi için mutabakat sağlandı - Son Dakika

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