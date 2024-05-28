Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yönetim ve Organizasyon' konulu eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yönetim ve Organizasyon' konulu eğitim semineri düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından \'Yönetim ve Organizasyon\' konulu eğitim semineri düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğiyle 'Yönetim ve Organizasyon' konulu bir eğitim semineri düzenlendi. Seminerde, işletmelerde doğru ve güçlü bir yönetim anlayışının önemi vurgulandı.

28.05.2024 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Odanın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) işbirliğiyle, 'Yönetim ve Organizasyon' konulu bir eğitim semineri düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dr. Öğretim Üyesi Sezin Karabulut Çakır'ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim semineri, ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere, TOBB İl GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ile her iki kurulun üyeleri ve ETSO personeli iştirak etti.

Seminerde, işletmelerde bulunan üretim faktörleri ne kadar yeterli olursa olsun, bunlara yön verebilecek etkili bir güç olmadan bir kaynak yığını olmaktan öteye geçemeyeceğini dile getiren Çakır, bu nedenle, tüm işletme faaliyetlerini koordine edecek doğru ve güçlü bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Yönetim tarafından örgüt amaçlarına etkili ve verimli olarak ulaşabilmek için planlamanın önemli olduğunu vurgulayan Çakır, "Örgütleme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarını doğru olarak işletme sürecidir. Girişimciler de kurdukları işletmelerde bu faaliyetlerden sorumlu yöneticilerdir. Plan, belirli bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış şekillerini ifade etmektedir. Planlama ise temel hedeflere ulaşmak için politika ve izlek sistemi oluşturmaktır. Planlar, ne elde etmek istediğimizi, nerede nasıl hareket etmemiz gerektiğini, kimlere ve hangi kaynaklara ihtiyaç duyacağımızı belirtmektedir." ifadelerini kullandı.

Seminer sonunda katılımcıların sorularını cevaplandıran Dr. Öğretim Üyesi Sezin Karabulut Çakır'a, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın tarafından gümüş işlemeli bir broş hediye edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yönetim ve Organizasyon' konulu eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:03 Başımıza taş yağacak Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
10:02 Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Bulaştığı kişileri 3 günde öldürüyor
09:41 İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini resmen tanıdı
08:49 Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi Gümrük ekiplerinden 2 ilde kaçakçılık operasyonu! 1 milyar 22 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi
08:42 Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu Sivillerin sığındığı çadırları vuran İsrail, saldırıya kılıf buldu
10:21 Ali Koç’tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’a yanıt: Onun derdi belli Ali Koç'tan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'a yanıt: Onun derdi belli
10:10 Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı Gözü dönmüş kadın, mahalledeki çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
09:47 Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı Nelsson’dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun Şampiyonluk kutlamaları sonrası çıldırdı! Nelsson'dan Galatasaray taraftarına: Size yazıklar olsun
09:20 Dursun Özbek’ten gece yarısı F.Bahçe’ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez
09:14 Yeniden genel başkan adayı olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı Yeniden genel başkan adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu topu delegelere attı
09:07 Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin’e bağışlayacak Doğu Demirkol, yazın yapacağı gösterilerin gelirini Filistin'e bağışlayacak
08:07 Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi Şampiyonluk kutlamasında korkunç anlar! Aracıyla çarpıp kaçtığı taraftar beyin kanaması geçirdi
08:05 Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son Kaza sonrası alevlere teslim olan araçta korkunç son
07:52 Deniz Akkaya’dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili ağızları açık bırakan sözler: Önce dövdü sonra balkona kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 10:47:05. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yönetim ve Organizasyon' konulu eğitim semineri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement