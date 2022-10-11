Erzurum ekonomi haberleri: Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Erzurum'a geliyor - Son Dakika
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Erzurum ekonomi haberleri: Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Erzurum'a geliyor

11.10.2022 13:49
Erzurum ekonomi haberleri: Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Erzurum'a geliyor

Erzurum ekonomi haberi | Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Erzincan'a gelen Kosova Kalkınma Bakanı / KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve Eko Avrasya Vakfı yöneticileri, bir dizi temaslarda bulunmak üzere 12 Ekim tarihinde Erzurum'da olacaklar.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın davetlisi olarak Erzincan'a gelen Kosova Kalkınma Bakanı/ KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ve Eko Avrasya Vakfı yöneticileri, bir dizi temaslarda bulunmak üzere 12 Ekim tarihinde Erzurum'da olacaklar.

EkoAvrasya Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan program çerçevesinde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya gelecek olan Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Erzurum Ticaret Borsası yöneticileri ile de iki ülke arasında ki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi hususunda fikir alışverişinde bulunacak.

Ortak tarihi geçmiş ve kardeşlik bağları temelinde ilerlemekte olan Türkiye-Kosova İlişkilerine katkı sunmak üzere Erzurum'a bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerini ifade eden EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, "Kosova ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticari konularda tecrübe aktarımı ve bilgi alışverişinin sağlanması için Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ve Erzurum Ticaret Borsası yöneticileri ile bir araya geleceğiz. Türkiye, yatırımda ve ticarette Kosova'nın en önemli partnerleri arasında yer almaktadır. Mevcut potansiyele destek olmak ve tarihi kardeşliğe katkı sunmak üzere ortak akıl ile hareket etmek durumundayız" dedi.

Merkezi Ankara'da bulunan EkoAvrasya Vakfı, Avrasya ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulabilmesine ve sürdürülebilmesine destek olmak amacıyla faaliyetlerini on yedi yıldır aralıksız devam ettiriyor. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Avrasya, Erzurum, Kosova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum ekonomi haberleri: Kosova Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Erzurum'a geliyor - Son Dakika

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