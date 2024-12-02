Erzurumlu et üreticilerinden yem fabrikası talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurumlu et üreticilerinden yem fabrikası talebi

Erzurumlu et üreticilerinden yem fabrikası talebi

Erzurum'un bölgede hayvancılığa önemli katkılar sağladığını ifade eden Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan isteğimiz Erzurum'a acilen bir yem fabrikasının kurulmasıdır.

02.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Erzurum'un bölgede hayvancılığa önemli katkılar sağladığını ifade eden Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan isteğimiz Erzurum'a acilen bir yem fabrikasının kurulmasıdır." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifler Birliğince, devlet desteği ile yem farikalarının açılarak uygun fiyatla hizmete sokulmasını, Erzurum'a kurulacak yem fabrikasıyla bölge çiftçisine rahat bir nefes aldırılacağını ifade eden Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, "Hayvancılıkla ilgili belirsizlikler işlerimizi olumsuz şekilde etkiliyor. Bu çözüldüğünde büyümemiz daha hızlı olacak. Sektör olarak; başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, Tarım Bakanımızdan, siyasilerimizden destek bekliyoruz. Erzurum'a yem fabrikasının kurulması bölge çiftçisine çok rahat bir nefes aldıracaktır. Erzurum'un tarım ve hayvancılıkta bölgesinde lider ve ülkeye yön veren bir şehir olmasını hedefliyoruz. Erzurum'un modern et entegre besi tesislerine ihtiyacımız var. Kırmızı Et Üreticiler Birliği olarak Erzurum'a Ortadoğu'nun en büyük canlı hayvan borsasını kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu atılan başarılı projelerin her biri sektöre önemli bir katkı sağlamıştır." dedi.

"Et ve yeme değer katan projeler, şehrin gelişimini sağlayacaktır."

Erzurum'un hayvancılık ve tarım alanında önemli, verimli bir coğrafyaya sahip olduğunu, Ticaret Borsası'nda süte değer projesinde başarılı olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade eden Erzurum Kırmızı Et Üreticiler Birlik Başkanı Abdulkadir Ürüşan, sözlerini şöyle sürdürdü, "Ticaret Borsamızın da hizmetleri takdire şayandır. Bölgemizin de içinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ise, bölgesel rekabet edebilirlik açısından üzerinde dikkatle durulması gereken sektörlerden en önemlisi hayvancılıktır. Hayvan sahipleri günümüz tekniklerine uygun olarak modern besiciliğe teşvik edilecek ve böylece şehrin gelişimini sağlanarak Erzurum'da daha sağlıklı ve verimli çevrede insan sağlığına zarar vermeyen bir ortamda besi hayvanı yetiştirilerek, Erzurum kaliteli et üretiminin merkezi olabilir. Toplumun tamamını ilgilendiren kalkınma odaklı projeler gerek hazırlık gerekse uygulama aşamasında, ilgili tüm kesimlerin katkısını ve sahiplenmesini gerektirmektedir. Ete ve yeme değer projeleri, şehrin gelişimini sağlayacaktır. Bu nedenle hayvancılık sektörünün mevcut durumunun, bölgenin güncel nitelikteki sorunlarının, ihtiyaçlarının, potansiyelinin analizler ile ele alınması, bölgede enfazla istihdamı sağlayan sektörün anlaşılması açısından dikkate alınması gereken bir noktadır."

"Küpe dağıtımında düzenleme yapılmalı"

Cumhuriyetimizin 101'nci yılında tarımda da bir millileşme yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Ürüşan, "İllerde çıkış hayvan sevkiyatında 21 günü tamamlamamız gerekiyor. Bu da besicileri ister istemez mağdur ediyor. Bir ilden başka bir ile sevke gönderilirken, Bakanlıktan gönderilen küpe dağıtımının bölgede belirlenecek pilot il seçilerek yakın çevre il ve ilçelerden küpe dağıtımının yapılması sevkiyatta ki uzun süren aksaklıkları da gidermiş olacaktır. Dolayısıyla üretim öncesinde ve sonrasında milletimize güvence verecek, hayvancılığın merkezi Erzurum'a saha alanı yüksek bir yem fabrikası projesinin hayata geçirilmesini istiyoruz. Bir ticari anlayışımız yok. Zarar etmeyeceğiz, kar edeceğiz ama karı mutlak suretle Erzurum'un ekonomisine, tarımına ve çiftçisine dönüştürecek bir mekanizma kurulmasını talep ediyoruz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurumlu et üreticilerinden yem fabrikası talebi - Son Dakika

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