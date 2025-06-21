Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
21.06.2025 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Haber Videosu

Kahramanmaraş'ta 7 çocuk sahibi öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile sohbeti güldürdü. Öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyan Bakan Tekin, kısa süreli şaşkınlık yaşarken, öğretmenevlerinde çocuk sayısı yüzünden sorun yaşayan çifte yardımcı olunması için talimat verdi.

Kahramanmaraş'ta yaşları 5 ile 15 arasında değişen 7 çocuk sahibi öğretmen çiftin Milli Eğitim Bakanı ile sohbeti tebessüm ettirdi.

EN BÜYÜK SORUNU ÖĞRETMENEVLERİNDE YAŞIYORLAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün Kahramanmaraş'ta okul ziyaretleri gerçekleştirdi. Kadriye Kanbur İlkokulu'nda öğretmenlerle düzenlenen samimi bir toplantıda 7 çocuklu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri çift ile Bakan Tekin arasında güldüren bir sohbet gerçekleşti. Öğretmen sohbet sırasında 7 çocuğundan bahsedince Bakan Tekin, "Ne istiyorsun hocam?" dedi. Tebessüm ettiren sözler sonrası öğretmen, Bakan Tekin'e gittikleri misafirhane, öğretmenevi ve otellerde yaşadıkları zorluklardan bahsedince Bakan Tekin hemen talimat verdi.Bakan Tekin'de, bundan sonraki süreçte 7 çocukları olan öğretmen ailenin gittikleri yerlerdeki rezervasyonlarda sıkıntı çıkmaması için talimat verdi.

19 YILLIK EVLİLİĞE 7 ÇOCUK SIĞDIRDILAR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri Mustafa (44) ve Demet (38) Akgün çiftinin, 19 yıllık evlilik yaşamlarında Zeynep Hanne (15), Meryem Nemira 13, ikizler Rümeysa Hilal ile Hümeyra Yağmur (11), Tarık Asaf (9), Elif Ada (7) ve Taha Akif (5) isimlerini verdikleri 7 çocukları oldu. Kahramanmaraşlı baba ile Gaziantepli anne 7 çocuklarıyla müstakil bir evde tüm çocukların öğrenci olması nedeniyle hem koşuşturmalı, hem de bir o kadar eğlenceli yaşam sürüyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin ulaştığı öğretmen çift, aile yaşamlarıyla ilgili bilgi verdi. İstanbul'da üniversitede tanıştıklarını ve 2006 yılında evlendiklerini anlatan Akgün çifti, bir süre İstanbul'da görev yaptıktan sonra Kahramanmaraş'a geldiklerin söyledi.

Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

"ÇOCUKLARIMIZIN HEPSİ ÖĞRENCİ"

En büyük kızı Zeynep'in 2010 yılında dünyaya geldiğini belirten baba Mustafa Akgün, "2012 yılında da ikinci kızımız Meryem Nemira doğdu. Kahramanmaraş'a 2012 yılında iki çocuğumuz varken geldik. 2014'te ikizlerimiz Rümeysa ve Hümeyra doğdu. 2016 ve 2018'de de Tarık, Elif, en sonunda 2019'da en küçüğümüz Taha Akif doğdu. Bu süreçte 2012 yılından bugüne kadar aynı okulda çalışıyoruz. Çocuklarımızın hepsi öğrenci. En büyük kızımız da geçen yıl İstanbul'daki Valide Bağ Fen Lisesini kazanmıştı. Bu eğitim öğretimini de orada okudu. Hepsi öğrenci, günlük hayatımız öğrencilik işte getir götür şeklinde devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir bakıcımız olmadı. Öğretmen olmamızın, devlet memuru olmamızın verdiği, ücretsiz izinden faydalanma gibi imkanlardan faydalandık. Ben aynı okulda öğlenciyim, eşim sabahçı. Sabahtan başlıyoruz, akşama kadar getir götür devam ediyoruz" diye konuştu.

"KEYİFLİ GÜZEL BİR AN YAŞANDI"

Bakan Tekin ile aralarında geçen diyalogu anlatan Akgün, "Bakanımız sağolsun gittiği okullarda öğretmenler odasında toplantılar yapıyor. Bizim okulumuzu da ziyaret etmişti. Toplantıda sorunları olanlarla konuşurken ben de biraz hem keyiflendirmek için hem de gerçekten yaşadığımız bir sorun hakkında konuşmak için söz aldım. Gezi ziyaretlerimizde en büyük problemimiz de konaklama oluyor. Aslında öğretmen evleri öğretmenlere tahsis edilse de genel olarak bizim çok yer bulmakta veya ücret konusunda çok kalabalık olduğumuz için bedelini karşılamakta zorlandığımız bir konaklama türü oluyor. Zaten çoğu zaman da bulamadığımız için çok da kalamıyoruz. Bunu dile getirince kendileri de sağ olsun orada genel müdürlerine direktif vererek bundan sonra en azından rezervasyon konusunda yardımcı olacaklarını taahhüt ettiler. Öyle bir keyifli güzel bir an yaşandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi

"ÇOK EĞLENCELİ TARAFI DA, ZORLUKLARI DA VAR"

Kalabalık aile olmanın çok eğlenceli olduğunu fakat zorluklarını anlatan Akgün, "Çok eğlenceli tarafları da var. Ama işte bunun en zorlu olan yerlerinden birisi gezmek. Özellikle tatilleri değerlendirmek için konaklama. Bu sadece öğretmen evlerine has bir şey değil. Birçok otel , diğer misafirhaneler gibi konaklama yerinde bırakın çok çocuklu aileyi, çocuklu aileye bile çok uygun ortamları yok maalesef. Ek yatakları başka külfetleridir. Bu anlamda algının da değişmesi lazım" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN HAKLILIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır en az 3 çocuk dediğine dikkat çeken Akgün, Cumhurbaşkanımızın haklılığı bir şekilde bugün daha da ortaya çıktı" dedi.

Çocuklu ailelerin altyapısını oluşturacak uygulamalar da gerektiğine değinen değinen Akgün, "Mesela ailelere yönelik Ulaştırma Bakanlığı aile indirimi gibi uygulama yapabilir. Konaklama ve yeme içme gibi konularda insanların çok çocukla gezerken rahatlıkla kendilerini ikame ettirecekleri şartlar da sağlanırsa bu daha da kolaylaşır diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ANNE: ÜCRETSİZ İZİNLER BENİM İÇİN, TÜM AİLEMİZ İÇİN ÇOK YARDIMCI OLDU

7 çocuk annesi Demet Akgün ise çalışan anne olmakla çok çocuklu olmanın birlikte biraz zor götürülebildiğini belirtti. Anne Akgün," Bu noktada da ücretsiz izinler benim için, tüm ailemiz için çok yardımcı oldu. Çocuklar büyürken uzun süre ücretsiz izinleri birbirine bağlayarak büyüttüm. Şimdilik de tekrar onlarla birlikte okula döndüm diyebilirim" şekline konuştu.

Dün de Bakan Tekin ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini anlatan Akgün, sohbet ve ziyaret için çok teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, İhlas Haber Ajansı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Yusuf Tekin, Politika, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat ÇAMUR:
    kuluçka makina sı gibi tıkır tıkır. 46 77 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Öğretmenevi, orduevi, şu evi, bu evi gibi milletin parasını söğüşleyen bütün yerler ve dahi lojmanlar derhal kapatılmalıdır. Normal bir vatandaş olarak hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. 63 51 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Ayrıcalık neden yapılsın..... 34 14 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    maşallah darısı başıma inşallah 39 8 Yanıtla
  • Adam:
    Tek çocuk yapıp korkanlar rahatlayın diyor haber 11 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında yaşlı adamı sopayla darbettiler Cadde ortasında yaşlı adamı sopayla darbettiler
Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek Galatasaray milli yıldıza da formayı giydirecek
İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü İranlılar, cuma namazı sonrası meydanlara döküldü
Sarıyer’de Ukraynalı anne, 7 yaşındaki çocuğunu kaçırdı Sarıyer'de Ukraynalı anne, 7 yaşındaki çocuğunu kaçırdı
İki takım arasında kalmıştı Menajeri Muslera’nın yeni kulübünü açıkladı İki takım arasında kalmıştı! Menajeri Muslera'nın yeni kulübünü açıkladı
Yeni Arda Güler 9 yaşındaki Yiğit Ali, büyüleyici yeteneğiyle Fenerbahçe altyapısına davet edildi Yeni Arda Güler! 9 yaşındaki Yiğit Ali, büyüleyici yeteneğiyle Fenerbahçe altyapısına davet edildi
4 yaşındaki Melike’nin ölümünde baba ve üvey anneye ağırlaştırmış müebbet 4 yaşındaki Melike'nin ölümünde baba ve üvey anneye ağırlaştırmış müebbet
Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı Trabzonspor yeni sağ bekini resmen açıkladı
Okan Buruk, Nelsson’dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Akdeniz’deki depreme ilişkin Naci Görür’den ilk yorum: Benzer depremler bu yörede yaygın Akdeniz'deki depreme ilişkin Naci Görür'den ilk yorum: Benzer depremler bu yörede yaygın
İngiltere, İran’daki büyükelçilik personelini geri çekti İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

14:39
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü
13:34
Savaşın başından bu yana bir ilk İran dronu İsrail’i vurdu
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu
13:20
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor Acılı annenin feryadı yürek yaktı
Nihal Candan son yolculuğuna uğurlanıyor! Acılı annenin feryadı yürek yaktı
12:28
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
Kulağındaki takı yüzünden sınava giremedi
12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya “Netanyahu’ya kanmayın“ uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu'ya kanmayın" uyarısı
19:44
İran’ın İsrail’e fırlattığı bir füzenin parçaları Ürdün’ün Akabe kentine düştü
İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları Ürdün'ün Akabe kentine düştü
19:35
Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
19:14
Putin’den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti
19:03
Xabi Alonso, Arda’yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi
Xabi Alonso, Arda'yı daha önce hiç oynamadığı o bölgede denedi
18:47
Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeyi personel alacak
Yargıtay Başkanlığı, 11 sözleşmeyi personel alacak
18:42
ABD, İran’a yaptırımları arttırdı 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler
ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler
18:31
TEM’de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
TEM'de tartışan çifte müdahale etmek isterken dehşeti yaşadılar
18:26
Samsunspor’dan Cenk Tosun açıklaması Transfere son noktayı koydular
Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular
18:10
İngiltere, İran’daki büyükelçilik personelini geri çekti
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 15:19:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.