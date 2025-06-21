İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Sağlık

İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

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İstanbul\'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
21.06.2025 09:50
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İstanbul\'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu
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Kene kaynaklı ölümler her geçen gün artarken konuya ilişkin ezber bozan açıklamalar yapan İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Dengiz Uzun, İstanbul'da kene tutunması vakalarında artış olduğunu belirterek, "Son verilere göre 6-7 bin kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şunu biliyoruz ki İstanbul'da KKKA yok. Şu ana kadar bir bulaş bildirilmiş değil" dedi.

Havaların ısınmasıyla kene vakalarında yurt genelinde artış yaşandı. Keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına bağlı Sivas'ta 8, Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan konuyla ilgili Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun'dan ezber bozan açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'DE KENE KAYNAKLI ÖLÜM ORANI YÜZDE 5"

Hyalomma türüne ait kenelerin KKKA'ya neden olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Uzun, ölüm oranının dünyada ortalama yüzde 10'la 30 arası olduğunu, Türkiye'de ise bu oranının yüzde 5 olduğunu ifade etti. KKKA'nın yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de de görüldüğünü söyleyen Uzun, ekolojik dengenin değişmesi, ormanlık alanların azalması ve kuş popülasyonunun azalmış olmasının kene vakalarında artışa neden olabileceğini ifade etti.

İstanbul'da kene vakalarında artık! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

"İSTANBUL'DA 6-7 BİN VAKA VAR AMA BULAŞ YOK"

İstanbul'da kene tutunması vakalarında artış olduğunu belirten Dr. Cengiz Uzun, "İstanbul'da son verilere göre 6-7 bin kişi kene tutunması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Şunu biliyoruz ki İstanbul'da KKKA yok. Şimdiye kadar İstanbul'daki kenelerden bulaşan bir hastalık yok. Bu hastalık özellikle Kelkit Vadisi, yani Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Yozgat o bölgede var olan bir hastalık. İstanbul'da da o tür keneler var ama bir bulaş şu ana kadar bildirilmiş değil" diye konuştu.

Dünyada 500-600 civarında, Türkiye'de ise tespit edilmiş 50 civarında kene türü olduğunu belirten Uzun, "Tabi ki bunların hepsi bu virüsü taşıyıp yaymıyor. Hyalomma dediğimiz bir cins var, onunla bulaşan bir mikroorganizma" dedi.

"KİŞİ SAĞLIK KURULUŞUNA HEMEN VARAMAYACAKSA KENDİSİ ÇIKARSIN"

Kene fark edilir edilmez çıkarılması gerektiğini belirten ancak kesinlikle çıplak elle dokunulmaması uyarısında bulunan Dr. Cengiz Uzun, "Böyle bir tutunma durumunda 'Ellemeyin, sağlı kuruluşunda çıkarılsın' gibi bir tutum var. Ancak buradaki en önemli şey, kene vücutta ne kadar az kalırsa o kadar iyi. Kişi keneyi tespit ettiğinde sağlık kuruluşuna çok kısa sürede varamayacaksa o zaman kendisinin çıkarmasını istiyoruz. Keneyi tutunduğu yere yakın yerinden yakalayarak bir cımbızla veya bir peçeteyle yukarı doğru çekerek çıkartabilirler. Olabildiğince hoyrat davranmadan, yavaşça çıkartmak gerekiyor. İçeride parça kalmasının çok önemli olmadığını biliyoruz artık. Keneyi bir an önce çıkartmak, orayı su ve sabunla yıkayıp bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİ VARSA HASTANEYE BAŞVURUN"

Sağlık kuruluşuna ilk başvuruda yapılan test sonuçlarının, 10 gün içerisinde herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda yapılacak test sonuçlarıyla karşılaştırıldığını söyleyen Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü: "10 gün içerisinde herhangi bir ateş, halsizlik, gribal bir durum, karın ağrısı, ishal, diş etlerinde, cilt altında kanamalar gibi şikayetleri olursa, hemen hastaneye başvurmalarını istiyoruz. Kenenin ilk tutunduğu dönemde yapılan test sonuçlarıyla karşılaştırıyoruz."

İstanbul'da kene vakalarında artık! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

"ERKEN FARK EDERSENİZ DAHA KOLAY ÇIKACAKTIR"

"Bir yere pikniğe gittiğinizde sağlık kuruluşuna varmanız birkaç saat sürecekse kenenin o durumda kalmamasında fayda var" diyen Dr. Cengiz Uzun, "Eğer erken fark ederseniz kene zaten çok kolay çıkacaktır, çünkü henüz tam olarak beslenmemiştir, iyice büyümemiştir. Normalde kan emerek kendisinin 10 katına kadar çıkar. O kanı emmemiştir halihazırda. O yüzden çok daha rahat çıkar, tutunması fazla değildir" dedi.

"KAPALI GİYİNİN, VÜCUDU KONTROL EDİN"

Kene tutunmasına karşı alınabilecek tedbirlere de değinen Dr. Cengiz Uzun, yeşil alanlarda olabildiğince kapalı giyinilmesi tavsiyesinde bulunarak, eve gidince tüm vücudun gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Kenelerin özellikle bacaklara, kollara, kasık bölgesine ve koltuk altlarına tutunduğunu ifade eden Uzun, kene kovucu losyonların ise çok etkili olmadığını söyledi.

"KKKA'NIN AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK"

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kalp hastaları, şeker hastaları, kanser hastaları gibi kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için daha riskli olduğunu belirten Dr. Cengiz Uzun, sözlerini şöyle noktaladı: "KKKA'nın şu an için bir aşısı ve belirgin bir tedavisi yok, sadece destek tedavi uygulanıyor. Vücuttaki pıhtılaşmayı sağlayan hücrelerde ve proteinlerde düşüşler oluyor. Destek tedavi ile onu yerine koymamız gerekiyor. Şu an için herhangi bir viral ilaç yok. Denenen ve verilip verilmemesi konusunda tartışmalar yaşanan ilaçlar var."

Kaynak: İHA

İstanbul, Sağlık, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu - Son Dakika
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