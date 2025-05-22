Esenboğa Havalimanı'na Seviye 4+ Sertifikası - Son Dakika
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Ekonomi

Esenboğa Havalimanı'na Seviye 4+ Sertifikası

Esenboğa Havalimanı\'na Seviye 4+ Sertifikası
22.05.2025 16:07
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Ankara Esenboğa Havalimanı, Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı olarak Seviye 4+ sertifikası aldı.

Ankara'daki Esenboğa Havalimanı, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını aldı. Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı olan Esenboğa, bu seviyeye ulaşan ilk havalimanı da oldu.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, Havalimanı Karbon Akreditasyon programı kapsamında Seviye 4+ sertifikasını alarak, dünyanın en çevreci 70 havalimanı arasına girdi. TAV Havalimanları, işlettiği tüm havalimanlarında 2030'a kadar karbon nötr, en geç 2050'de de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Ankara Esenboğa, 2014'te Türkiye'nin ilk karbon nötr havalimanı olmuştu. Şimdi de Havalimanı Karbon Akreditasyonu programında Türkiye'den ilk kez Seviye 4+ sertifikası almaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün itibarıyla portföyümüzde yer alan dört havalimanı karbon nötr, toplam 11 havalimanımız ise Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programı kapsamında yer alıyor. Yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarımızla net sıfır hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Havacılık sektörünün iklimle mücadelesine katkı sunmak adına tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

ACI EUROPE Genel Direktörü Olivier Jankovec ise, "TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nın net sıfır hedefi doğrultusunda Türkiye havacılığına öncülük etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Havalimanının Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programında Seviye 4+ sertifikasına ulaşması, Türkiye havacılığında karbon yönetimi alanında gelinen en ileri düzeyi temsil ediyor. Bu önemli başarı, havalimanının 2010 yılında programa katılmasıyla başlayan güçlü ve kararlı iklim eylemi taahhüdünün bir sonucu. Devam eden CO azaltımı, küresel iklim hedefleriyle uyumlu sağlam emisyon hedefleri ve uzun vadeli bir karbon yönetim planıyla bu yeni kilometre taşı karbonsuzlaşma yolunda hem güçlü bir iradeyi hem de sürdürülebilir çabaları ortaya koyuyor. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışan tüm ekibi içtenlikle kutluyoruz" dedi.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda emisyon azaltım hedefleri, küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale getirilerek uzun vadeli bir karbon yönetim planı oluşturuldu. Kalan emisyonlar ise uluslararası kabul gören projelerle dengelendi. Ayrıca tüm çalışanlara çevre, enerji verimliliği ve sera gazı azaltımı konularında düzenli eğitimler verildi.

TAV Havalimanları tarafından işletilen toplam 11 havalimanı, ACI EUROPE Havalimanı Karbon Akreditasyon (ACA) programında yer alıyor. Ankara Esenboğa Havalimanı, Seviye 4+ sertifikasının yanı sıra Tunus'taki Enfidha Hammamet Havalimanı Seviye 4 sertifikasına sahip. İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanları, Seviye 3+ ile doğrudan emisyonlarını dengeleyen havalimanları arasında yer alıyor. Tiflis, Üsküp, Gazipaşa- Alanya, Monastir ve Medine havalimanları Seviye 2, Bodrum Milas ve Batum havalimanları ise Seviye 1 kapsamında bulunuyor.

Havalimanı Karbon Akreditasyonu programı ACI EUROPE tarafından 2009'da başlatıldı. Bugün tüm dünyada 645 havalimanı program kapsamında yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Esenboğa Havalimanı'na Seviye 4+ Sertifikası - Son Dakika

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