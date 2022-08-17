Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak - Son Dakika
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Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak

17.08.2022 13:10
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak

Esenler'deki kentsel dönüşüm projesine dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kira desteğini %30 artıracaklarını belirterek, "Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği bin 500 lira olacak." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Depremi'nin 23. yılında İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi teslim töreninde konuştu. Eylül ya da Ekim aylarında yeni bir konut kampanyasını başlatacaklarını açıklayan Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteğini artırdıklarını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Vatandaşımızın rızasıyla 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. 2035 yılına kadar kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. İstanbul'da bugün dönüşmesi beklenen 1,3 milyon riskli 230 bin de acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Sahada fiilen devam eden İstanbul'da 39 ilçede 140 bin konuta ulaştı. Esenler ölçeğine gelirse burası 8 milyon metrekarelik alan. Depreme karşı Esenler'deki riskli yapı stoğunu bertaraf etmek için ortak çalışma yürütüyoruz. Buradaki konutlarımızın yüzde 45'ini Esenler'deki vatandaşlarımızın dönüşüm sürecinde kullanacağız. Yüzde 55'ini de rezerv konut olarak kullanacağız. Bu alanın yüzde 68'ini yeşil alan ve sosyal donatı alanına ayırıyoruz.

YENİ KONUT KAMPANYASI GELİYOR

Eylül - ekim aylarında tüm firmaların katılacağı yeni bir konut kampanyası başlatılacak. Kampanyaya katılan firmalar süre boyunca fiyatta değişiklik yapmama sözü verecek. Faiz ile alım desteği olacak, kampanya ev fiyatları ve konut kiraları daha da düşecektir.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KİRA DESTEĞİ ARTIYOR

Bireysel kentsel dönüşümde şu an İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak. Bireysel kentsel dönüşümde şu an 400 baz puan ve 400 bin olan oranlar 600 baz puan ve 600 bine yükseltilecek. Belediyelerin kentsel dönüşüm projelerine yüzde 50 faiz desteği verilecek."

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Çevre Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira desteği açıklaması: İstanbul'da bin 150 lira olan kira desteği yüzde 30 artışla bin 500 lira olacak - Son Dakika


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