Esenlik Müdürü Ünlü'den yağ iddialarına sert tepki - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süpermarketler'in halkın olduğunu ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, " Hiçbir marketimizde yağ eksikliği yoktur. Piyasadaki uygun fiyatlar üzerinden her gün satışımız devam ediyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale nedeniyle sıvı yağ arzında sorun yaşandığı bu kapsamda da zincir marketlerin yağ tedariği konusunda zorlandığı iddialarını cevaplayan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, " Biz Malatya'nın halkın marketiyiz. Bu konuda halkımıza kesinlikle yağ yokluğu yaşatmayacağız. Tedariklerimizi rutin olarak temin ediyoruz. Piyasadaki uygun fiyatlar üzerinden her gün satışımız devam ediyor. Sosyal medyada bazı art niyetli kişilerin yağla ilgili spekülasyon yapmaları vatandaşlarımızın da buna inanmaları bizi üzüyor. Sosyal medyaya inanacaklarına devlet büyüklerimizin yapmış oldukları açıklamalara itibar etsinler" şeklinde konuştu.

"Hangi marketimize giderseniz gidin yağımız mevcut, satışımız sorunsuz devam ediyor"

Esenlik marketlerde yağ dahil hiçbir ürünün eksikliğinin yaşanmadığını belirten Ünlü, "Şuanda bütün dünyada kriz var ama Türkiye'de bu kriz olmayacak. 16 tane gemi şuanda Ukrayna'dan izni alındı. Türkiye'ye geliyor. Bunların hepsi yağın ham maddesi. Buğday diğer bütün ihtiyacı olan gıda ürünlerini taşıyor. Ben devlet büyüklerime güveniyorum. Başkanımız Selahattin Gürkan'ın da tavsiyesi Malatyalıya hiçbir ürünün eksikliğini yaşatmayın. Ürünleri zamanında temin edin gibi talimatları var. Arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle yağ dahil hiçbir malın eksikliğini yaşatmamaya çalışıyoruz. Şuanda hangi marketimize giderseniz gidin yağınız mevcut, satışımız sorunsuz devam ediyor. Yağ bulamadık alamadık diye bir konu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Ülkemize, devletimize güvensinler"

Bazı firmaların vatandaşı aldatma yönüne gittiğini belirten Ünlü, " Bazı marketler sırf bize rekabet olsun diye düşük fiyat açıklayıp 3-5 tane sattıktan sonra tükendi demeleri yanlış bir yaklaşımdır. Vatandaşı aldatma yönüne gitmeden varsa ellerinde satışa devam etmelerini istiyorum. Halkımızın da paniğe telaşa kapılmadan bu süreci atlatmasını istiyorum. Halkımız ihtiyacı kadarını alsınlar. Fazla almanın kimseye faydası yok. Ülkemize, devletimize güvensinler. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmayacak. Halkımızın da buna inanmasını bekliyorum" dedi.

Ünlü, halkın devlet büyükleri tarafından yeterli stokların bulunduğu yönünde yapılan açıklamalara itibar etmesini belirterek, sevkiyatın sürekli yapıldığını ve hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. - MALATYA