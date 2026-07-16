Eski Fed Danışmanına 38 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Fed Danışmanına 38 Ay Hapis Cezası

16.07.2026 01:10
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John Harold Rogers, Çin'e gizli bilgiler sızdırmaktan 38 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eski bir kıdemli danışmanı, bankaya ait kısıtlı bilgileri Çin istihbarat görevlileriyle paylaştığına ilişkin soruşturmada federal yetkililere yanlış beyanda bulunmaktan 38 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, federal jürinin 3 Şubat'ta Fed Yönetim Kurulunun eski bir kıdemli danışmanı olan John Harold Rogers'ı soruşturma kapsamında yetkililere yanlış beyanda bulunmaktan suçlu bulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, mahkemenin Rogers'a 38 aylık hapis cezasının yanı sıra 12 ay gözetimli serbestlik kararı verdiği, federal savcıların ise 60 ay hapis cezası talep ettiği aktarıldı.

Rogers'ın uzun yıllar Fed Yönetim Kurulu'nda kıdemli danışman olarak görev yaptığı ve bu süreçte para politikası ile Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) hakkında kısıtlı ve kamuya açık olmayan bilgilere erişim hakkına sahip olduğu belirtilen açıklamada, Rogers'ın 2017'den itibaren Çin'de düzenlenen bir konferansta tanıştığı Çin istihbarat görevlisi Hummin Lee ile gizli bir irtibat kurduğu kaydedildi.

Açıklamada, mahkeme belgelerine göre Rogers'ın sonraki yıllarda Lee ve bağlantılı kişilerle Çin'de bir araya geldiği ve bu görüşmelerde Lee'nin kendisinden toplamasını istediği Fed bilgilerini aktardığı belirtildi.

Rogers'ın bazı kısıtlı belgeleri Çin'e götürdüğü, gizlilik işaretlerini kaldırarak kişisel e-posta hesabına gönderdiği ve hassas bilgileri Çin devletine bağlı Fudan Üniversitesindeki bir akademisyene ilettiği ifade edilen açıklamada, söz konusu bilgilerin Çin hükümeti için hazırlanan raporlarda kullanıldığını bildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rogers'ın 4 Şubat 2020'de soruşturma kapsamında yapılan görüşmede, kendisine Fed Yönetim Kurulu dışındaki kişilerle kısıtlı bilgileri paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda "Asla" yanıtını verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eski Fed Danışmanına 38 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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