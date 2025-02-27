Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği

Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği

Niğde'de eski hükümlüler için iş kurma projeleri tanıtıldı, iş birliği protokolü imzalandı.

27.02.2025 10:14
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Eski Hükümlülere İş Kurma Desteği ve Kendi İşini Kurma Projesi açılış programı gerçekleştirildi.

Niğde Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda Niğde Valisi Cahit Çelik, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Güngör ile Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren birer konuşma yaptı. Program kapsamında Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca, 'Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projeleri' lansmanı gerçekleştirilerek, hükümlülerin projeleri tanıtıldı, yeni iş yerleri açıldı ve meslek kurslarını tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Niğde Valisi Cahit Çelik programda yaptığı konuşmasında devletin sağladığı desteklerle eski hükümlülerin iş hayatına kazandırılmasının önemine vurgu yaptı. İş kuran girişimcilerin yerel ekonomiye ve istihdama büyük katkı sunduğunu belirten Vali Çelik; bu projelerin sadece bireysel kazancı değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmaya da destek sağladığını ifade ederek destek alan her girişimcinin başarılı olacağına inandığını söyledi.

Niğde'de hayata geçirilen bu proje ile eski hükümlüler, çeşitli meslek dallarında kendi işlerini kurarak hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanacak hem de topluma daha aktif bir şekilde katılım sağlayacak. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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