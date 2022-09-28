Eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski, Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu Açıklaması - Son Dakika
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Eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski, Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu Açıklaması

28.09.2022 11:45
Eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski, Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu Açıklaması

Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının sorumlusunun ABD olduğunu ima ederek, "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandı.

Eski Polonya'nın Dışişleri ve Savunma Bakanı Radek Sikorski, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının sorumlusunun ABD olduğunu ima ederek, "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili olan ve AP'nin ABD ile ilişkiler delegasyonu başkanlığı görevini de yürüten Sikorski, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Boru hatlarındaki sızıntının fotoğrafını paylaşan Sikorski, bunu ABD'nin yaptığını ima ederek, "Teşekkürler ABD" ifadesini kullandı.

Sikorski, Kuzey Akım boru hattının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Doğu Avrupa'ya şantaj yapabilmesi ve kimse ona karışmadan savaş açabilmesi" amacına hizmet ettiğini savundu.

Ukrayna ve Baltık ülkelerinin 20 yıldır Kuzey Akım projesinin inşaatına karşı çıktığını anımsatan Sikorski, "Şimdi denizin dibinde 20 milyar dolarlık hurda metal yatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski, Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Polonya Dışişleri ve Savunma Bakanı Sikorski, Kuzey Akım gaz sızıntılarından ABD'yi sorumlu tuttu Açıklaması - Son Dakika
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