'Eski sevgilim bile bu kadar hızlı değer kaybetmemişti!' Sosyal medyadan dolar tepkileri

Türkiye'de son yıllarda en çok yakınılan sorunlar arasında bulunan 'liranın dolar karşısındaki değer kaybı', bugün daha önce hiç ulaşmadığı boyutlara ulaştı. Yazın 6,9 civarlarına kadar düşünce vatandaşı umutlandıran dolar, bugün neredeyse 15 liraya yaklaştı.

Gıdadan sağlık gereçlerine, ulaşımdan teknolojik araçlara kadar her şeyin bu durumdan etkileniyor oluşu, vatandaşlarda yine şok etkisi yarattı. Doların arkasından bakakalan Türk Twitter kullanıcıları, platforma tepkilerini vermek üzere giriş yaptı. Biz de bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Tepki gösterenlerin başında oyuncu Şahan Gökbakar vardı. Gökbakar şu paylaşımı yaptı:

Yurttaşların tepkileri ise şöyle: