Karabük'te DSİ'nin yeraltı depolamasıyla 20 dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yapımı tamamlanan yeraltı depolaması, 20 dekar tarım arazisinin sulanmasına katkı sunacak.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun, mümbit toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği belirtildi.

Karabük ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, "DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum, bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Karabük Doğancılar Yeraltı Depolaması'nda çalışmaların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmaları tamamlanan depolamayla 20 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Yeraltı depolamasında, gövde betonu, drenaj alanı, kazı-dolgu ve su alma yapısı imalatları tamamlandı. Temelden yüksekliği 7 metre ve su depolama kapasitesi 6 bin metreküp olan Doğancılar Yeraltı Depolaması'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine yıllık 70 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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