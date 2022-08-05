Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı

05.08.2022 11:01

Eskişehir'de biyoyakıt üretiminde ham madde olarak kullanılacak yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de biyoyakıt üretiminde ham madde olarak kullanılacak yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve özel bir tarımsal enerji firması iş birliğiyle Eskişehir'de 600 dönümde pelemir üretildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde gerçekleştirilen pelemir hasadında gazetecilere açıklamada bulunan şirketin Tarımsal Projeler Yöneticisi Nezih Suyaran, hedeflerinin ülkenin yağlı tohum ihtiyacını gidermek olduğunu söyledi.

Pelemir bitkisinin asırlardır Anadolu'da yetiştiğini anlatan Suyaran, şöyle konuştu:

"Bildiğimiz kadarıyla 450-500 yıldan bu yana Anadolu'da yetişiyor. Çok az gübre atarak ve hiç ilaç kullanmayarak pelemir üretimi yapılabiliyor. Genelde çevreci bir biyoyakıt yağ olarak baktığımız pelemirin yüzde 74 civarında da küspesi var. Küspesi hayvan yemi sanayisinde kullanılabiliyor. Pelemirin küspesini İstanbul ve Ankara halk ekmeklerin yanı sıra Eskişehir'e de vereceğiz deneyecekler. Una karıştıracaklar ve ekmeğin bayatlamasını engelleyecek. Bizim görevimiz burada yağını elde ettikten sonra sanayide biyoyakıt olarak kullanmak. Pelemirden jet yakıtı üretebilecek. Türkiye'de bunun Ar-Ge çalışmaları tamamlandı."

Çiftçi Mustafa İrfan Kara ise bu yıl deneme amaçlı pelemir bitkisi ektiğini belirterek, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de yağlı tohum bitkisi pelemir hasadı yapıldı - Son Dakika
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