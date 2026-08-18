Eskişehir'de Emlak Piyasası Durgun - Son Dakika
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Eskişehir'de Emlak Piyasası Durgun

Eskişehir\'de Emlak Piyasası Durgun
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Atilla Aracı, Eskişehir'deki emlak sektöründe yaşanan %60-70'lik durgunluğa dikkat çekti.

Eskişehir'de 10 yıldır gayrimenkul sektöründe hizmet veren Atilla Aracı, emlak piyasasında yaşanan durgunluğa dikkat çekerek, "Piyasa o kadar kilitlendi ki ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Açılana kadar ayakta durmak mühim olan" dedi.

Son dönemde gayrimenkul piyasasında yaşanan durgunluk, emlak esnafını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskişehir'de gayrimenkul danışmanlığı yapan Atilla Aracı, meslek hayatı boyunca ilk kez bu kadar kilitlenmiş bir piyasayla karşılaştığını belirtti. İş hacminin geçen seneye oranla yüzde 60 ila 70 seviyesinde düştüğünü ifade eden Aracı, piyasanın yeniden açılacağı güne kadar ayakta kalmanın mücadelesini verdiklerini söyledi.

"Geçen seneyle kıyasla işler yüzde 70 düştü"

Piyasadaki mevcut durumu değerlendiren Atilla Aracı, "10 yıldır bu sektördeyim, hayatımda böyle bir piyasa görmedim. O kadar çok kilitlendi ki ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Artık piyasanın açılması lazım, insanlar çok daraldı ve bunaldı. Bu şekilde giderse küçük esnaf bitecek. Tabii ki de bu piyasa açılacak ama açılana kadar ayakta durmak mühim olan. Geçen sene sizinle röportaj yapacak kıvamda değildik; yerimizde duramıyorduk, telefonlarımız sürekli çalıyordu. Şu an günlük 3-4 müşterimiz arıyor, onlar da zaten daire fiyatı soruyor, ciddi alıcı değiller. Geçen seneyle kıyasla işler belki yüzde 60, yüzde 70 bile düşmüş olabilir" diye konuştu.

"Altın düşüp bütçeler eriyince sözleşmeler iptal oluyor"

Satışların tıkanmasındaki temel sebeplere ve yaşanan aksaklıklara değinen Aracı, "Bunun en büyük sebebi altının düşmesi. İnsanlar belli bir bütçe ayırıyor, maalesef kira ödemek istemediklerinden dolayı da kredi çekiyorlar. Fakat altın düştüğü zaman adamın bütçesi eriyor, alacağı daireye fiyatı yetmiyor. Yetmediğinden dolayı da yaptığımız bütün sözleşmeler iptal oluyor. İptal olan sözleşmelerin de bize hiçbir artısı olmuyor, aksine çok daha fazla eksisi oluyor" ifadelerini kullandı.

"4 yıl kira ödeyeceğine kredi ödeyip ev sahibi oluyorlar"

Eskişehir'in öğrenci kenti olmasının kiralık daire piyasasını hareketli tuttuğunu ve ailelerin ev almayı mantıklı bir yatırım olarak gördüğünü vurgulayan Aracı, "Öğrencilerin olması bizim için çok büyük avantaj. Özellikle kiralık dairelerde sezonluk gelip gittikleri için sirkülasyon çok güzel oluyor. Zaten mantıklı olanı da o. 4 yıl havaya kira ödeyeceğine 4 yıl kredi ödemek daha mantıklı. 4 yılın sonunda da o evden hem ev değeri anlamında hem de kiradan kazanıyor. Bu şekilde maliyetsiz bir şekilde öğrencilerini okutabiliyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Emlak Piyasası Durgun - Son Dakika

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