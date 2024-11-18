Eskişehir'de Konut Satışı Yüzde 75,6 Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2024 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Ekim ayında, 2023 Ekim ayına göre yüzde 75,6 oranında artarak 2 bin 460 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2024 Ekim ayında konutların 892 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 568 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 460 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220,2 oranında artarak 397 adet, diğer satışlar ise yüzde 61,6 oranında artarak 2 bin 63 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 397 konutun 128 adedi ilk satış, 269 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138 oldu. - ESKİŞEHİR