Eskişehir'de Üniversite Öğrencileri Yüksek Kiralarla Karşı Karşıya - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Üniversite Öğrencileri Yüksek Kiralarla Karşı Karşıya

Eskişehir'de kentsel dönüşüm olmadığı için üniversite öğrencileri yaz aylarında evlerini boşaltmıyor ve yeni yerleşecek öğrenciler ev bulmakta zorlanıyor.

22.08.2024 11:08
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Kentsel dönüşüm olmayan Eskişehir'de üniversite öğrencileri yeni dönemde yüksek kiralarla karşılaşmamak için yaz aylarında evlerini boşaltmıyor. Bu nedenle üniversiteye yeni yerleşecek öğrenciler ev bulmakta zorlanırken yüksek kiralarla karşı karşıya kalıyor.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kalacak yer bulma telaşı başladı. Türkiye'de öğrenci kenti olarak anılan Eskişehir'e yerleşecek öğrenciler yoğunluk oluşturmaya başladı.

Eski evlere yüksek kira veriyorlar

Bu yıl ilk kez kentte okuyacak olan öğrenciler ev, yurt ve apart seçenekleri arasında tercih yapacak. Diğer yıllardan farklı olarak bu dönem öğrenciler kiraladıkları evi yaz tatillerinde boşaltmadı. Yeni sözleşme ile daha fazla kira vereceklerini düşündükleri için evlerini boşaltmayan öğrenciler, yeni gelen üniversitelilerin ev bulmalarını güçleştiriyor. Kentsel dönüşümün bir hayli az olduğu Eskişehir'de, üniversiteye yakın mahallelerde yapı stokunun sabit kalması yeni üniversite öğrencilerini farklı alternatiflere yönlendiriyor.

"Öğrenciler mevcut evlerini boşaltmıyorlar"

Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Biliyorsunuz şehrimiz öğrenci kenti ama bu yıl geçtiğimiz senelere nazaran farklı bir duruma karşı karşıyayız. Eskiden öğrenciler yaz tatillerinde evlerini kapatıp ailelerinin yanlarına gidelerdi. Ailelerine 3 aylık bir kira masrafı olmasın diye. Ama şu an öğrencilerin mevcut evlerini boşaltmadıklarını, tatil süresinde de kira vermeye devam ettiklerini gördük. Öğrenciler bunun sebebi olarak ise geri geldiklerinde benzer evleri verdikileri eski kiradan daha da fazla ücrete tutacaklarını öngördüklerini ilettiler. Tabi öğrencilerin ailelerinin Eskişehir'de ev araştırması yaptıklarını görüyoruz" dedi.

"Kentsel dönüşüm çok az yapılıyor"

Kentsel dönüşüm Eskişehir'de çok az olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Şu an için bir sorun yok çünkü hem devlet hem de özel yurtların kentte gayet yeterli kapasitede olduğunu görüyoruz. Şu an şehrimizde bir sıkıntı yok ama Eskişehir'i kazanıp gelen öğrencilerin yoğunluğuna göre bu durum değişebilir. Kentimizde arz talep dengesi bozuldu. Kentsel dönüşüm çok az yapılıyor. Şu anda kiralar ise 10 bin lira ile 20 bin lira arasında değişiyor." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Üniversite Öğrencileri Yüksek Kiralarla Karşı Karşıya - Son Dakika

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