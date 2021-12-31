Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2021 kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2021 kasım ayında, 2020 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 30 artarak 112 milyon 699 bin dolar, ithalat yüzde 46 artarak 2021 kasım ayında 93 milyon 305 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 33,7 ithalat yüzde 27,3 arttı. - ESKİŞEHİR