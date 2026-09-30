Eskişehir'in ithalatı ağustosta yüzde 18,6 artarak 132 milyon 826 bin dolara ulaştı - Son Dakika
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Eskişehir'in ithalatı ağustosta yüzde 18,6 artarak 132 milyon 826 bin dolara ulaştı

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TÜİK'in 2026 Ağustos dış ticaret istatistiklerine göre Eskişehir'in ithalatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,6 artarak 132 milyon 826 bin dolara ulaştı. Kentin ihracatı ise aynı dönemde yüzde 0,9 artışla 141 milyon 152 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistiklerine göre, Eskişehir'in hem ihracatı hem de ithalatı arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genel ticaret sistemi kapsamında 2026 yılı Ağustos ayına ait dış ticaret rakamları belli oldu. Eskişehir'de geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracat ve ithalat rakamlarında artış kaydedildi. 2026 Ağustos ayında Eskişehir'in ihracatı yüzde 0,9 oranında artarak 141 milyon 152 bin dolara ulaştı. Aynı dönemde kentin ithalatı ise yüzde 18,6 oranında artış göstererek 132 milyon 826 bin dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik KurumuEskişehirAğustosİhracatEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'in ithalatı ağustosta yüzde 18,6 artarak 132 milyon 826 bin dolara ulaştı - Son Dakika
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