Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ve Koordinatöründen İklim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ve Koordinatöründen İklim Değişikliği Açıklaması

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, iklim değişikliğinin tüm ülkelerin yaşadığı küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Sürdürülebilir kalkınmanın önemi vurgulandı ve Eskişehir'in bu konuda öncü bir şehir olduğu belirtildi.

04.06.2024 16:44
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde iklim değişikliğinin tüm ülkelerin yaşadığı küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş (ESO) ve ESO Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi Koordinatörü Ömer Benli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde yayımladıkları açıklamada, iklim değişikliğinin tüm ülkelerin yaşadığı küresel bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Hepimizin bir tane dünyası var. Ona birlikte sahip çıkmak zorundayız. Mavi gezegenimize ihtiyacımız var" mesajını verdi

Sürdürülebilir kalkınma gerekli

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, günümüzde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çevre politikaları ve yenilenebilir enerji gibi konular dünya genelinde giderek daha fazla önem kazandığını ifade etti. Sürdürülebilir kalkınmanın, mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir yaklaşımı ifade ettiğini söyleyen Kesikbaş, "Biyoçeşitliliği koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel bilgi ve atık yönetimi gibi konular gündemimizin ön sıralarına yerleşiyor. Eskişehir ise bu önemli konuların ele alındığı ve uygulandığı bir şehir olarak öne çıkıyor. Özellikle Eskişehir Sanayi Odası'nın Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi; sıfır atık politikaları, karbon ayak izi, yeşil dönüşüm alanında üreticilerimize yol göstermekte. Çünkü hepimizin bir tane dünyası var. Ona birlikte sahip çıkmak zorundayız. Eskişehir, bu hedeflere ulaşma yolunda adımlarını hızlandırmış ve başarılı projelere imza atmıştır. Endüstriyel Simbiyoz projeleri üretiyor, geri dönüşümü önemsiyor, 'Sıfır Atık' projesini destekliyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir'in sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini destekliyoruz"

Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi'nin şehirdeki sanayi kuruluşlarının çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yaptığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik ettiğini vurgulayan Birim Koordinatörü Ömer Benli, Sıfır Atık vizyon projelerinin sahada yaygınlaşması için daha çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Çevreye karşı sosyal sorumluluğun olduğuna ve bu yüzden çevreci üretime geçmek gerektiğin altını çizen Benli, "İklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ise kaçınılmaz hale gelmiştir. Biyoçeşitliliği çevreye saygılı üretim ile gerçekleştirmek gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmalıyız" dedi.

Ayrıca, yeşil sanayi anlayışının oluşması için çalışmalar gerçekleştirdiğini de hatırlatan Benli, "ESO bünyesinde, ülkemize örnek olacak Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimiz çalışmalarını sürdürmekte. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerini benimseyen ve çevreye duyarlı sanayi uygulamalarını teşvik eden birim sanayi sektörünün çevresel etkilerini azaltmayı ve yeşil ekonomiye geçişi hızlandırmayı hedeflemekte. Çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, atık yönetimi, AB Yeşil Mutabakat süreci ve karbon ayak izi hesaplanması, TÜBİTAK Mentorluğu gibi alanlarda çeşitli projeler yürüterek Eskişehir'in sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı ve Koordinatöründen İklim Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

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