Eskişehir: Teknolojik Gelişmişlikte 3. Sırada

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO), 'İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK)' raporunda Türkiye'nin teknolojik kalkınma potansiyelini ortaya koyan iller arasında Eskişehir'in 3'üncü olduğunu açıkladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, raporun sonuçlarını değerlendirdi. Kesikbaş, "ASO-İLTEK Endeksi'nin Türkiye'nin teknolojik geleceğini şekillendiren bir yol haritası sunduğunu düşünüyorum. Eskişehir'in bu endekste Ankara ve İstanbul'un ardından 3'üncü sırada yer alması, şehrimizin sahip olduğu güçlü sanayi altyapısının ve teknolojik yetkinliğinin açık bir göstergesidir. Özellikle yüksek teknolojili ürün ihracatında Türkiye genelinde yüzde 3,77 olan oranın Eskişehir'de yüzde 30,23 olarak gerçekleşmesi, şehir olarak doğru stratejiler izlediğimizi gösteriyor" dedi.

"Şehrin bu başarısı nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kuruluşları ve yenilikçi projelere dayanıyor"

ASO-İLTEK verilerine göre, Türkiye'nin yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 87,1'inin İstanbul, Ankara ve Eskişehir tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Kesikbaş, "Eskişehir için yüksek teknolojili ürünlerin toplam mal ihracatındaki payı yüzde 30,23 gibi çarpıcı bir seviyede bulunuyor. Bu oran, Türkiye ortalamasının yaklaşık 8 katıdır. Şehrin bu başarısı nitelikli iş gücü, güçlü sanayi kuruluşları ve yenilikçi projelere dayanıyor. Eskişehir, teknolojiye dayalı sanayi üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında sürekli gelişme kaydediyor. Üniversite-sanayi iş birliğine dayalı inovasyon ekosistemimiz, ihracatta rekabetçi bir yapıya sahip olmamızı sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Özel sektör ve akademi iş birliğini daha da güçlendireceğiz"

Eskişehir'in teknolojik altyapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Girişimcilik ekosistemimizi güçlendirerek katma değeri yüksek, iklim dostu ürünler geliştirmeyi ve ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz. Eskişehir'in, ASO-İLTEK raporunda aldığı derece, şehrin ulusal ve uluslararası arenadaki rekabet gücünü artırma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olarak görülüyor. Şehrimizin başarı grafiğini daha yukarı taşımak için kamu, özel sektör ve akademi iş birliğini daha da güçlendireceğiz." - ESKİŞEHİR