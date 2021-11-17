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Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının genel sekreterlerine eğitim semineri - Son Dakika

Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının genel sekreterlerine eğitim semineri

17.11.2021 13:44
Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının genel sekreterlerine eğitim semineri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından tüm esnaf ve sanatkar teşkilatının genel sekreterlerine hizmet içi eğitim semineri verildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından tüm esnaf ve sanatkar teşkilatının genel sekreterlerine hizmet içi eğitim semineri verildi.

Seminerde konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi nedeniyle uzun bir süredir ara verdiğimiz, teşkilatımızın bel kemiği olan 82 birliğin ve 13 mesleki federasyonun genel sekreterlerine yönelik hizmet içi eğitim seminerimizi konfederasyonumuz toplantı salonunda gerçekleştirdik" dedi.

Hizmet içi eğitim seminerlerinin teşkilatın gücünü sağlamlaştırdığına dikkati çeken Palandöken, "Oda, birlik ve federasyon başkanları kadar yükü ağır olan, onların sağ kolu niteliğinde, teşkilatımızın bel kemiği olan genel sekreterlerimize yönelik hizmet içi eğitim seminerimizi 2 gün boyunca konfederasyonumuzda verdik. Esnaf ve sanatkarımıza ulaşmada en önemli görevi teşkilatımızda emek veren başkanlarımız, genel sekreterlerimiz ve yönetim kurulları üstleniyor. Teşkilatımız gücünü bu önemli görevleri üstlenen değerli genel sekreterlerimizden de alıyor. Genel sekreterlerimizi bilgilendirmek, sorunlarını ve çözüm önerilerini almak, her zaman güncel tutmak için bu eğitim seminerlerimizin de önemi büyük" ifadelerini kullandı.

Genel sekreterlere verilen eğitimden söz eden Palandöken, "Teşkilatımızın değerli üyeleri olan genel sekreterlerine sunduğumuz hizmet içi eğitim seminerinde basit usul, vergi mevzuatı, meslek eğitim kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları, KOSGEB destekleri ve krediler, sicil mevzuatı ve ESBİS, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, meslek kuruluşlarında dönem sonu işlemleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, EBYS, barkod, kapasite raporu, bulut sistemi, TESK'in ulusal ve uluslararası proje çalışmaları ve ESYEM sınav ve belgelendirme kuruluşunun faaliyetleri konularında konfederasyonumuz müdür ve uzmanlarımız tarafından bilgilendirmeler yapıldı. Seminer sonunda genel sekreterlerimize katılımları için teşekkür ederek, katılım belgeleri verildi" diye konuştu. - ANKARA

Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının genel sekreterlerine eğitim semineri

Bendevi Palandöken, Pandemi, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esnaf ve sanatkar teşkilatlarının genel sekreterlerine eğitim semineri - Son Dakika Ekonomi


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