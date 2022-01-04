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Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler - Son Dakika

Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler

04.01.2022 13:16

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Torbalı'da esnaf ziyaretinde bulundu. Bir kırtasiye dükkanına giren ve esnafla sohbet eden Babacan, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Esnafın "Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz" sözlerine Babacan, "TÜİK'in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor" diye yanıt verdi.

Esnafın "Fotokopi kağıdını bir ay önce 20-25 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz. Kârımız yok. Yüzde 100'den aşağı zam gelen hiçbir şey yok. Hâlâ yüzde 20 enflasyonla yaşadığımızı zannediyoruz" sözleri üzerine Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar okuyan yazan nüfus için en temel ihtiyaç. TÜİK'in enflasyonu komik rakamlar. Onlar artık ayrı bir hayal aleminde. İnsanları da yanıltıyorlar. Alışverişin içinde olan herkes görüyor."

"ARTIK HİÇ SATMASAK DAHA KARLI DURUMA GELDİK"

Esnaf ise "İnsanları yanıltıyorlar ama işin içinde olan da neyin ne olduğunu görüyor. Çanta satıyoruz, sattığımız çantayı yerine bir daha alıp koyamıyoruz. Artık hiç satmasak daha kârlı duruma geldik" dedi.

"ETİKETLERİ DEĞİŞTİRMEKTEN ETİKET MAKİNELERİNİ BOZDUK"

Bir okul çantasının fiyatını soran Babacan'a esnaf "Okul sezonunda bu çantaları 50 liraya satıyorduk, şu anda 100 liraya satıyorum ve yenisini alamıyorum. Artık etiketleri değiştirmekten etiket makinelerini bozduk. Ekonomik olarak sizin zamanınızda işler çok güzeldi. İnşallah yine aynı olur" diye karşılık verdi.

"İŞ BİLEN BİR EKİP BAŞA GELDİĞİNDE YÜRÜR GİDER"

Babacan ise "Çabuk toparlar, çabuk düzelir. Onlar ne yaptığını bilmiyor. İşi bilen bir ekip başa geldiğinde yürür gider" dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Esnaf, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler - Son Dakika
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