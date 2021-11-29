Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında!

Mobilya, beyaz eşya ve kuyumculuk sektörü temsilcileri taksit sayılarının artırılmasıyla hem vatandaşın, hem de sektör temsilcilerinin elinin rahatlayacağını savunuyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe koyduğu kararı ile basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısı 6 aydan 3 aya, mobilya ve beyaz eşya alımında 12 aydan 9 aya, televizyon alımında fiyatı 5 bin TL ve üzerinde olanlar için de taksit 9 aydan 4 aya indirilmişti.

MOBİLYACILAR 18 TAKSİT İSTİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, sektörde tüketici fiyatlarına henüz bir zam gelmese de, üretici fiyatlarında artışın hala devam ettiğini, hammadde ve ara mamulde net fiyat alamadıklarını, oynaklığın hala devam ettiğini aktardı. Güleç, "Ortalama 10 yıl kullanılmak üzere alınan mobilyada 9 taksit gerçekten çok az. Sektör olarak taksit sayısının en az 18 'e çıkarılmasını bekliyoruz" dedi. Güleç, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki yıl mobilya fiyatlarına en az yüzde 50 zam geleceğini de sözlerine ekledi.

BEYAZ EŞYACILARIN TALEBİ 36 AY VADE

Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği (BEYPER) Başkanı Ali Yıldız da, beyaz eşya fiyatlarına henüz döviz artışı kadar bir zam yapılmasa da, yükselen fiyatlar karşısında zayıflayan alım gücünü, taksit sayısını artırarak güçlendirmenin gerekli olduğunu dile getirdi. Yıldız, beyaz eşyada taksit sayısının 24 ya da 36 aya kadar çıkarılmasını beklediklerine dikkat çekerek, aynı zamanda ÖTV'nin de yeniden bir süreliğine kaldırılmasının önemli olacağını vurguladı.

ALTIN SEKTÖRÜNDE TALEP 8 TAKSİT

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, ekonomideki gelişmeler ve değişimlerden ilk etkilenen ve en son toparlanan sektörün her zaman kuyumculuk olduğunu belirterek, döviz ve altındaki son gelişmelerin ve enflasyondaki beklenmedik artışların sektörü negatif etkilediğini kaydetti. Atayık "Vatandaşın alım gücü düşünce taksitli satışlar, kuyumcularımız için daha anlamlı hale geldi. Kuyumculukta 8 olan taksit, önce 6'ya ardından 3'e düşürüldü. İç piyasadaki hareketliliğin oluşması için kuyumculukta yatırım dışındaki altın takı ve mücevher satışlarındaki taksit oranının 8'e çıkarılmasını talep ediyoruz."

TESK: TAKSİT ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTİR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de ekonomide canlılığı sağlamak için taksit sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Eşyasını yenilemek isteyen, hediye almak isteyen, yeni evlenecek olanlar gibi birçok vatandaşımız alacağını ertelemeden, daha kolay ödeme şekli sağlanmalı." diye konuştu.