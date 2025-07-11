Esnafın Yükleri Hafifletilsin

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Biz, ekmek parası kazanmaya mücadele ettiğimiz yerde devletin üzerimizdeki yükleri paylaşmasını istiyoruz." dedi.

Palandöken, Fidan Han'da gerçekleştirilen esnaf toplantısında, konfederasyon olarak piyasaları, esnaf ve sanatkarın çalışma hayatında karşılaştığı problemleri konuşacaklarını söyledi.

Esnafın yanında olduklarını belirten Palandöken, "Şimdi de tabii çözüm süreci... Artık analar, babaların ağlamayacağı, gerçekten de önemli bir döneme girilen, silahların bırakılacağı terörsüz Türkiye'yi burada değerlendirmiş olacağız." diye konuştu.

Palandöken, alım gücünü yükseltilmesiyle esnaf ve sanatkarın üzerindeki yüklerin azalması, ticaretteki dengenin kurulmasını önemsediklerini anlattı.

"Dünyada böyle bir ticaret şekli yok"

Çıraklık ve kalfalık için yapılan stajlardaki mağduriyetlerin önlenmesi gerektiğini, bu aşamadaki sorunlar nedeniyle ailelerin çocuklarını esnaf ve sanatkarlığa yönlendirmediğini dile getiren Palandöken, staj mağdurları için teşvikler yapılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonominin de ülkenin dört tarafında yanan yangının da aynı şekilde dünyadaki ekonomik krizin de farkındayız. Biz, ekmek parası kazanmaya mücadele ettiğimiz yerde devletin üzerimizdeki yükleri paylaşmasını istiyoruz. Bu dükkanın kirası 10 bin lira. Yüzde 20 de kira stopajı yatıracak, 12 bin lira olacak. Mülk sahibi zaten buradan kazancının vergisini veriyor, ben 2 bin lirayı, çocuğumun rızkını niye veriyorum? Devletin bunu çifte standartta alması, yanlış. En azından kiralardaki bu stopajın kalkması lazım."

Pandemi sürecinde, esnaf ve sanatkara faizsiz krediler verildiğini hatırlatan Palandöken, o süreçte iş yeri kiralarındaki stopajın yüzde 25'ten yüzde 10'a indirildiğini ama şimdi yüzde 27'ye çıkarıldığını, bu durumun esnafı mağdur ettiğini savundu.

Dünyadaki barış sürecinin anahtarının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Palandöken, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin güzel, her şeyin daha ucuz olması, hepimizin ideali. Esnaf ve sanatkar, zaten bu ülkeden başka ülkeye gidip ne parayı transfer edebilir ne de gidip yerleşip orada hayat kurabilir. Hepimiz belirli yaşlara gelmiş insanlarız. Yeni nesil bunlara artık, rağbet göstermiyor. Artık, 50- 60 senelik esnaf yok. Artık, esnafın en uzun ömrü, açma kapama süresi, 3 yıla indi. Geleneksel yapıda olanların yaşı 65'in üstünde."