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ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu

ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.

01.04.2024 11:58  Güncelleme: 12:03
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Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yerel seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede kazananın şehirlerin tercihi ve demokrasi olduğunu belirterek, "Sandığa gidip oyunu kullanan, demokrasisine sahip çıkan herkese teşekkür etmek gerekir. Seçilen Belediye Başkanlarımızı tebrik eder sonuçların ülkemize, şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını dilerim. Artık öncelikli gündemimiz olan ekonomiye odaklanmalıyız. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır" dedi.

"Önemli sürece kapı araladık"

2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin ardından Mahalli İdareler seçimlerinin de tamamlanmasıyla ülkemizin 4 yıllık önemli bir sürece kapı araladığını hatırlatan Kesikbaş, "Şimdi ekonomimize, ihracatımıza ve üretime daha çok odaklanma zamanı gelmiştir. Bizler bundan sonra yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini ve ihracatımızı arttıracak politikalara önem verilmesini bekliyoruz. Bir numaralı gündem maddemiz ise tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye olmalıdır. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır." diye konuştu.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin en önemli bölgesel güç ve büyüyen sanayisiyle söz sahibi olmasının temelinde üretimin olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Üretimin korunması ve geliştirilmesi, yine üretimde sürdürülebilirliğin zarar görmemesi çok önemli. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, yeni sanayi ekosistemlerinin oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, enerji verimliliği, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi bir dizi alanda iyileştirme-geliştirmeler bekliyoruz" dedi.

"Şimdi birlik, beraberlik vakti"

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Eskişehir'deki sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kesikbaş, "Şehrimiz yoğun bir katılımla sandığa giderek tercihini yapmıştır. Şimdi şehrimiz adına birlik ve beraberlik içinde çalışma vaktidir. Hangi siyasi görüşten olursak olalım geleceğimize yönelik atılacak her adım daha çok kazanan ve daha çok üreten bir Eskişehir için olacaktır. Kentsel dönüşüm, depreme hazırlık, çevre yolları, iş-aş getirecek yeni sanayi bölgelerinin oluşturulması bizi bekleyen konuların başında gelmektedir. Bu vesile ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ayşe Ünlüce'yi, Odunpazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt'u, Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'ı, Mahmudiye Belediye Başkanı Sayın İshak Gündoğan'ı, Mihalıççık Belediye Başkanı Sayın Haydar Çorum'u, Sarıcakaya Belediye Başkanı Sayın Ahmet Dönmez'i, Seyitgazi Belediye Başkanı Sayın Uğur Tepe'yi, Sivrihisar Belediye Başkanı Sayın Habil Dökmeci'yi, Alpu Belediye Başkanı Sayın Gürbüz Güller'i, Beylikova Belediye Başkanı Sayın Hakan Karabacak'ı, İnönü Belediye Başkanı Sayın Serhat Hamamcı'yı, Günyüzü Belediye Başkanı Sayın Hidayet Özmen'i, Han Belediye Başkanı Sayın Bekir Belceli'yi ve Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş'İ, Çifteler Belediye Başkanı Sayın Zehra Konakçı'yı tebrik ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESO Başkanı Kesikbaş, yerel seçim sonrası açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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