Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! 7 bakanlıkta çok sayıda görevden alma ve atama var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlarda atama ve görevden alma kararları yer aldı.

YAPTIĞI AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçen ay et fiyatlarına zamla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çeken ve görevden alınan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun'un görevden alındığına dair karar da Resmi Gazete'de yayınlandı.

2 YÖNETİM KURULU ÜYESİ DE GÖREVDEN ALINDI

Ayrıca karara göre, Yönetim Kurulu üyeleri Zekeriya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir de görevden alındı.

YERİNE MUSTAFA KAYHAN GETİRİLMİŞTİ

3.5 yıldır Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nü yapan Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan getirilmişti.

Mustafa Kayhan.

MUSTAFA KAYHAN KİMDİR?

Eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan, özellikle 2016 yılı sonrasındaki uygulanan politikalara işaret etti. 2013 yılında Mehdi Eker'in bakanlığı döneminde Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne getirilen Kayhan, Faruk Çelik döneminde de bir süre bu görevini yürütmüş, 2016 yılında görevden alınmıştı.

OSMAN UZUN KİMDİR?

Osman Uzun, 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1982 yılında Elazığ'da Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 – 1989 Gümüşhane Torul İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim olarak görev yapan Uzun, 1989 – 2007 Trabzon Of İlçe Müdürlüğü Vet. Hekim 2007- 2008 EBK Strateji Geliştirme Dai. Başkanı 2008 – 2008 EBK İmalat Dai. Başkanı 2008 – 2010 EBK Strateji Geliştirme Dai.

Başkanı 2010 – 2013 EBK İmalat Dai. Başkanı 2013 – 2014 ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2014 – 2015 ESK Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettiş 2015 – ESK Alım ve Üretim Dairesi Başkanı 2015 – Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 2016 – Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğüne vekalaten ataması yapılarak bu görevi yürütmeye başladı. 28 Mart 2022 tarihine kadar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Uzun görevden alındı ve yerine Mustafa Kayhan getirildi.