Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla ocak ayı kira zammı oranındaki üst sınır belirlendi. Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve aralık ayı enflasyonunun açıklanması sonucunda, konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı yüzde 58,51 oldu.

03.01.2025 10:13  Güncelleme: 10:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Zam oranı yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINDA YENİ DÖNEM

İlan platformlarında yayınlanan kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.

YETKİSİ OLMAYAN YAYINLAYAMAYACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde ilanlar artık yalnızca taşınmaz yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayınlanabilecek. Mevcut ilanların ise süresi dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayınlanamayacağı açıklandı.

EİDS NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi geliştirildi. Sistem, ilan platformlarında taşınmaz sahipliği ve yetki kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu

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Son Dakika Ekonomi Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Burak üstün:
    Aralık enflasyonu % 1 açıklanıyor emekliye memura % 11 zam asgari ücretliye % 30 ama kira artış oranı % 58 Bunlara bu saatten sonra oy verenlerede kul hakkımız haram olsun 178 6 Yanıtla
  • Onur Dekak:
    bu halk hakediyor bunları 123 4 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    TÜİK bile kira artışını yüzde 58,51 yaptığına göre, hani enflasyon yüzde 44,38 idi ? 95 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yani devlet diyorki bu adam ev alamıyor 20 bin olan kirayı 32 bin yap belki akillanir ev alır. yaşa sen yüce imparator hep bizi düşündün 25 senedir. oylar yine sana 85 7 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    en çok şeye gülüyom şimdi. bu hükümet yandaş medyadaki yorumcuları SGK uzmanlarınıda ters köşe yapıyo. ne diyeceklerini bilmediklerinden Suriye Filistin meselelerini açın hemen ?? 68 1 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    beter olun makarna tayfası 49 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    seçim zamanı bi elhamdülillah der %35 oy cepte. 43 5 Yanıtla
  • Baki Yaşar:
    Öyle güzel ayarladınızki aynı almanya ya çevirdiniz ki bir evde karı kocayı çalıştıracak düzene getirdiniz asgari ücret 22 bin ev kirası 22 bin ve üzeri artık önü açık bravo 28 1 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    maaşlara yüzde 30 verip kiralara nasıl yüzde 60larda zam olr aklım almıyor. 24 2 Yanıtla
  • Coronaci :
    25 eyiydi 3 1 Yanıtla
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