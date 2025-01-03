Ev sahibi ve kiracıların merak ettiği kira zam oranı belli oldu

Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı.

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi. Zam oranı yüzde 58,51 olarak kaydedildi.

KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINDA YENİ DÖNEM

İlan platformlarında yayınlanan kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması zorunluluğu getirildi.

YETKİSİ OLMAYAN YAYINLAYAMAYACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) sayesinde ilanlar artık yalnızca taşınmaz yetki doğrulaması tamamlandıktan sonra yayınlanabilecek. Mevcut ilanların ise süresi dolduğunda, doğrulama işlemi yapılmadan tekrar yayınlanamayacağı açıklandı.

EİDS NEDİR?

Ticaret Bakanlığı tarafından emlak ilanlarının güvenilirliğini artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi geliştirildi. Sistem, ilan platformlarında taşınmaz sahipliği ve yetki kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.