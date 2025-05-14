EY-Parthenon Hizmet Yelpazesini Genişletti

Ernst & Young (EY) çatısı altında yer alan ve dünya genelinde sektöründe öncü firmalara strateji danışmanlığı hizmeti sunan EY-Parthenon (EYP) hizmet yelpazesini genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanmasını duyuran EYP, kurumsal finansman, birleşme-satın alma (M&A) işlemleri, finansal yapılandırma, strateji, uygulama, durum tespiti, modelleme, değerleme ve gayrimenkul hizmetlerini de kapsayacak şekilde hizmet sunacak.

Tek çatı altındaki yeni yapılanmayla EYP, artık tüm strateji ve kurumsal finansman hizmetlerini müşterilerine ve iş dünyasına kapsamlı bir şekilde uçtan uca sunacak. 150 ülkede 25 bin danışmanı bünyesinde barındıran EYP, dünya çapında 400 bin EY danışmanıyla işbirliği içerisinde hizmet sunmaya devam edecek.

Yeni yapılanmayla birlikte EYP, EY'nin ana hizmetleri olan güvence, danışmanlık, vergi ve teknoloji ekipleriyle entegre şekilde çalışarak iş dünyasına geniş yelpazede çözümler sağlayacak. EYP danışmanları yönetim kurullarına, üst yöneticilere, kamu kuruluşlarına ve özel sermaye şirketlerine üst düzey strateji danışmanlığı ve kurumsal finansman hizmetlerini uçtan uca sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY-Parthenon Türkiye Lideri Özge Gürsoy Büyükavşar, jeopolitik belirsizliklerin arttığı, hızlı teknolojik dönüşümlerin yaşandığı günlerde kurumsal finansman ve strateji danışmanlığı konularında müşteri taleplerinin her geçen gün değiştiğini belirtti.

Büyükavşar, bu durumun, daha fazla değer sunmaya odaklanmaları ve çözümlerini daha kapsamlı ve uçtan uca sunmaları gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

EYP olarak, derin sektörel bilgi, yenilikçi yapay zeka destekli teknolojiler ve yatırımcı odaklı bakış açısıyla, geleceği güvenle şekillendirmek için CEO'ların, yönetim kurullarının, kamu kuruluşlarının, hükümetlerin ve özel sermaye şirketlerinin yatırım ve dönüşüm yolculuklarının her adımında stratejik danışmanları olarak yer almaya devam ettiklerine dikkati çeken Büyükavşar, şunları kaydetti:

"Hizmetlerimizi EY-Parthenon markamız altında tek çatı altında toplayarak genişletmenin, EY'ın kurumsal finansman ve strateji danışmanlığı alanındaki lider konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Günümüzün karmaşık ve belirsiz ortamında, iş dünyasına daha fazla güven sunarak küresel çaptaki farklı bakış açılarına sahip üst düzey danışmanlarımızla ve Türkiye'de 200'den fazla EY Parthenon çalışanımızla birlikte kapsamlı stratejiler ve çözümler sunmaya devam ediyoruz."