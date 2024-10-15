Eylülde Bütçe Açığı 100 Milyar Lira - Son Dakika
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Ekonomi

Eylülde Bütçe Açığı 100 Milyar Lira

Eylülde bütçe gelirleri 831,6 milyar, giderleri 932,1 milyar lira oldu. Açık 100 milyar lira.

15.10.2024 11:49
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 831 milyar 603 milyon lira, giderleri 932 milyar 68 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,5 artarak 831 milyar 603 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 63,4 artışla 932 milyar 68 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde de bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76,9 yükselerek 6 trilyon 84 milyar 619 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 81,1 artarak 7 trilyon 158 milyar 637 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi, eylülde 100 milyar 464 milyon lira, ocak-eylül döneminde de 1 trilyon 74 milyar 18 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eylülde Bütçe Açığı 100 Milyar Lira - Son Dakika

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