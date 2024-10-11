Eylülde Fizy’nin Zirvesi: Semicenk

Ekonomi

Dijital müzik platformu fizy'de eylül ayının en çok dinlenen sanatçısı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkılar listesinde de birinciliği kimseye bırakmayan Semicenk'in, "Geçiyor Zaman" isimli şarkısı zirveye yerleşti.

Turkcell'in popüler müzik uygulaması fizy, eylül ayının en'lerini açıkladı. Eylülde de müzik severlerin gözdesi olan fizy'de birinci sıraya Semicenk'in "Geçiyor Zaman" isimli şarkısı yerleşti. Semicenk, eylül ayının hem en çok dinlenen sanatçıları hem de en çok aratılan şarkıcıları sıralamasında da birinciliği kimseye bırakmadı.

En çok izlenen videolarda ise 'Pop Bizde Popcast fizy Özel Hadise Bölümü' öne çıktı.

fizy eylül ayında en çok İstanbul'da dinlendi

Dijital müzik platformu, kullanıcılarına sunduğu zengin müzik içeriğinin yanı sıra ilgi çekici podcast'leriyle de beğeni toplamaya devam etti. Ayın en çok dinlenen podcast'i 'Ortamlarda Satılacak Bilgi' oldu.

Dijital müzik platformu, eylül ayında en fazla İstanbul'da dinlendi. Sıralamanın devamında ise Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep yer aldı.

Dijital müzik platformu editörlerinin hazırladığı çalma listeleri eylül ayında da beğeni topladı

Müzikseverlerin gözdesi fizy'de, eylül ayında kullanıcıların tercihleriyle oluşan algoritma listeleri hariç, editörlerin dikkatle hazırladığı en çok dinlenen listeler arasında 'fizy Top 50 Yerli', 'fizy Trend', 'Karışık Kaset' 'Haftalık Mix 2' ve 'En Yeniler' öne çıktı. - İSTANBUL