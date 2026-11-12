Eylülde tavuk eti üretimi yıllık yüzde 5,2 artışla 240 bin 723 tona ulaştı - Son Dakika
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Eylülde tavuk eti üretimi yıllık yüzde 5,2 artışla 240 bin 723 tona ulaştı

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TÜİK'in eylül ayı kümes hayvancılığı istatistiklerine göre tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 240 bin 723 tona ulaştı. Aynı dönemde tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 20,4 artışla 2 milyar 76 milyon 674 bin adet oldu.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 240 bin 723 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 20,4 yükselişle 2 milyar 76 milyon 674 bin adede çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre eylülde 240 bin 723 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2, bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,8, yıllık bazda yüzde 20,4 yükseldi. Bu dönemde 2 milyar 76 milyon 674 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Eylülde kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,9 yükselişle 130 milyon 324 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 19, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,9, tavuk eti üretimi yüzde 1,8 arttı.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuTavuk YumurtasıEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Eylülde tavuk eti üretimi yıllık yüzde 5,2 artışla 240 bin 723 tona ulaştı - Son Dakika
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