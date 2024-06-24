Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi

Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla şehirler arası yolculuklarda yoğunluk yaşandı. Tatilde 3 milyon 782 bin 90 kişi şehirler arası otobüslerle seyahat etti. 14-23 Haziran tarihlerinde 13 bin 855 otobüste denetim yapıldı. Fahiş fiyat uygulayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara 23 milyon 453 bin 8 lira idari işlem uygulandı.

24.06.2024 15:15
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Kurban Bayramı tatili boyunca 3 milyon 782 bin 90 kişi şehirler arası otobüslerle seyahat etti. Bu süre zarfında 13 bin 855 otobüste denetim gerçekleştirildi. Fahiş fiyat uygulayan ve korsan taşımacılık yapan firmalara 23 milyon 453 bin 8 lira idari işlem uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alınan sıkı tedbirler sayesinde fahiş fiyattan bilet satışının önüne geçildiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili öncesi ve tatil süresince Bakanlık olarak şehirler arası otobüslere yönelik aldıkları sıkı tedbirler sayesinde fahiş fiyattan bilet satışının önüne geçtiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 Haziran 2024 Cuma gününden bugüne kadar 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcu seyahat etti. Bayram tatili öncesi ve bayram tatili süresince yurt genelinde yaptığımız denetimlerde ?ise 13 bin 855 otobüs denetimi gerçekleştirdik. Bu denetimlerde otobüs işletmecilerine bin 628 ceza ve 34 bin 591 uyarı olmak üzere toplamda 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandı" dedi.

Bakan Uraloğlu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle tatil öncesi ve sonrası, yollarda ve yolcu taşımacılığında oluşacak yoğunluklara yönelik alınan tedbirler ve denetimler sayesinde vatandaşların bayram tatili boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptığını belirterek, "Bu sürede ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz ile 7 gün 24 saat sahada denetimlerimizi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını gerçekleştirmeleri için bayram tatili öncesi ve bayram süresince yurt genelinde otobüs denetimlerimizi etkin bir şekilde uyguladık." dedi.

FAHİŞ BİLET UYGULAYAN İŞLETMELER TEK TEK İNCELENDİ

Kurban Bayram tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını ifade etti.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı. 14 -23 Haziran tarihleri arasında 107 bin 896 adet otobüs seferi gerçekleştirildi ve bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 adet yolcu taşındı" diye konuştu.

"BAYRAMA GÜVEN İÇİNDE GİRİN DİYE DENETİMLERİMİZİ ARTIRDIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ve kolluk kuvvetleri işbirliği ile çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bayram tatili öncesi ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında öncelikle; fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik % 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık" açıklamasını yaptı.

Yapılan denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandığını yineleyen Bakan Uraloğlu, "Bu denetimlerimiz sadece bayramı kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden %20 indirim uygulanması için, yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Ulaşım, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Sabri İnce: Ceza kesmeniz ,vatandaşın cebinden cıkan fazla paraya tesir etmiyor. olan vatandaşa oluyor. 18 0 Yanıtla
    Rıdvan Gökdemir: Vatandaşı düşünen kim herkes kendi cebinin derdin de 5 0
  • Sabri İnce: 34 ,35 bin ceza ne demek ? Şirket başı 1 milyon 2 milyon ceza kes ki yaptırım gücü olsun . 34,35 bin gibi rakamlar gülünç oluyor . 12 0 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan: Balıkesir Ankara otobüs ile 10 saat. 700TL’ye bilet kestim. Balıkesir İzmir arası 3 saat. 400tl’ye bilet kestim. Ne demek Fahiş fiyatların çok iyi önüne geçilmiş. sözde bir de en uygun firmalarda aldım biletleri. 3 0 Yanıtla
  • Haşim Oğuz: hükümet vatandaşın ödediği fazla fiyatı kendi cebine vergi niyetine indirmiş. 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser: istanbuldan mardin ateş pahasına uçtum 5 gün önce thy acilen taban fiyata geçmeli 0 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Saçma .. benim cebimden fazla aldıktan sonra banane . Devlet halkı bu kadar mı düşünmez 0 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: fahiş fiyat falan yok fiyatalar gayet normal bence yahu mazot olmuş 45 lira şoför muavin maaşı olmuş 40 50 bin lira otobüs lastiklerini değiştirsen 50 bin lira diyorlar otoban köprü yağı suyu almış başını gitmiş bence ucuz bile otobüs fiyatları 0 0 Yanıtla
  • Taner Avcı: fazla para ödeyen geri alabilecekmi parasını 0 0 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: hepsini ceza tamam devletin kasasına gidiyor Bizim cebimizde çıkan para ne olacak yapacağınız tek şey var bu firmaları büyük büyük yazılarla sadece bu gibi ufak tefek haber kanallarında değil bütün kanallarda yayınlayacaksınız bütün firmaları Tavşan kaç taze tutup ceza kestik Milletler size cezayı kesecek merak etmeyin 0 0 Yanıtla

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