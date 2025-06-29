Fahiş Fiyatlara 114,7 Milyon TL Ceza

TİCARET Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışıyla mücadele amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde, aykırılık nedeniyle 289 işletmeye toplamda 114,7 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 42'nci toplantısını 25 Haziran'da gerçekleştirdiği belirtilerek, "Ülkemizde yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alınmıştır. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye toplam 79,5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon TL idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır. İstanbul ilinde gerçekleştirilen denetimlerde, belirlenen tarifelere aykırı şekilde ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye toplam 10,6 milyon TL idari para cezası kesilmiştir. 42'nci toplantı neticesinde, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.