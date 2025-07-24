Faiz İndirimi Üretime Fırsat Sunuyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından politika faizinde gerçekleştirilen 300 baz puanlık indirimi değerlendirdi.

Akıncı, faiz indiriminin kredi maliyetlerine süratle yansıtılması gerektiğini belirterek, işletmelerin uygun şartlarda finansmana erişiminin; üretim, yatırım ve istihdam açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.

Faiz indiriminin, üretim ve yatırım odaklı ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesi açısından önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Akıncı, bu adımın reel sektöre olumlu yansımalarının en kısa sürede görülmesi gerektiğini söyledi.

Küresel ve bölgesel ekonomik zorluklar karşısında yatırım iştahının yeniden artması için finansmana erişimin kilit önemde olduğunu vurgulayan Başkan Akıncı, politika faizindeki düşüşün kredi maliyetlerine hızlı ve etkili şekilde yansımasının önemine dikkat çekti.

Akıncı değerlendirmesinde, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı son indirimin, ekonomik aktivitenin üretim ve yatırım odaklı bir zeminde güçlenmesine katkı sunacağı kanaatindeyiz. Finansman maliyetlerinin aşağı yönlü hareketi, işletmelerin kaynaklara erişimini kolaylaştırarak özellikle yatırım planlamalarında öngörülebilirliği artıracaktır. Bu gelişmenin, üretim kapasitesinin genişletilmesi ve istihdamın korunması açısından reel sektöre destek sağlayacak önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Söz konusu faiz indiriminin etkili bir şekilde ticari kredi mekanizmalarına yansıtılması, reel ekonomi üzerindeki yansımaların daha somut ve yaygın hissedilmesini sağlayacaktır. Bu noktada, finansal sistemin dinamik ve yapıcı bir yaklaşımla sürece katkı vermesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Açıklamasında faiz politikasının istikrarlı ve koordineli şekilde sürdürülmesinin yatırım ortamına olan güveni pekiştireceğine de işaret eden Akıncı, "Faiz politikasında atılan bu adımın, makroekonomik istikrarın korunmasıyla eşgüdüm içinde sürdürülmesi; üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine ivme kazandıracaktır. Yatırım kararlarının güçlenmesi, sadece firmalarımızı değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik dayanıklılığını da artıracaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP