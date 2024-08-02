FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz Ayında Sabit Kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz Ayında Sabit Kaldı

FAO Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre değişikliğe rastlanmadı. Endeks, Haziran ayında revize edilen 121.0 değerinin altında kalarak 120.8 olarak gerçekleşti. Küresel gıda fiyatlarında Temmuz ayında bir yıl önceki değerin yüzde 3.1 altında seyrediyor. Bitkisel yağlar, et ürünleri ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki artışların tahıl fiyatlarında devam eden düşüşü dengelemesi endekste fiyatların sabit kalmasının nedeni olarak öne çıktı. FAO Tahıl Fiyat Endeksi ise Haziran ayına göre yüzde 3.8 oranında geriledi. Buğday fiyatları kış hasatlarının artması ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elverişli koşulların bahar buğdayı hasadı beklentilerini desteklemesiyle düşüş gösterdi. Mısır ihracat fiyatları ise Arjantin ve Brezilya'daki hasatların geçen yılın ilerisinde seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahsul koşullarının güçlü seyretmesi ile geriledi. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 2.4 arttı. FAO Et Fiyat Endeksi küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı eti için güçlü ithalat talebi nedeniyle yüzde 1.2 artarken, domuz eti fiyatları Batı Avrupa'daki arz fazlası nedeniyle sınırlı bir düşüş kaydetti. FAO Şeker Fiyat Endeksi ise Hindistan'da iyileşen muson yağışları ve Tayland'daki elverişli hava koşullarının oluşturduğu olumlu etkiyle yüzde 0.7 artış gösterdi. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi ise Temmuz ayında değişiklik göstermedi.

02.08.2024 11:53
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Küresel gıda ürünlerinin fiyat değişimlerini takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz ayında 120.8 olarak gerçekleşti. Endeks Haziran ayında 121 değerini almıştı.

Küresel gıda fiyatlarında Temmuz ayında bir önceki aya göre değişikliğe rastlanmadı. Dünya çapında ticareti yapılan bir dizi gıda ürününün uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri takip eden FAO Gıda Fiyat Endeksi, Temmuz ayında ortalama 120.8 puan olarak gerçekleşerek Haziran ayında revize edilen 121.0 değerinin altında kaldı. Endeks, bir yıl önceki değerinin ise yüzde 3.1 altında seyrediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı rapora göre, dünya gıda emtia fiyatları göstergesi Temmuz ayında büyük ölçüde sabit kaldı. Bitkisel yağlar, et ürünleri ve şekerin uluslararası fiyatlarındaki artışların tahıl fiyatlarında devam eden düşüşü dengelemesi endekste art arda ikinci ayda da fiyatların sabit kalmasının nedeni olarak öne çıktı.

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, tüm temel tahıl ürünlerinin küresel ihracat fiyatlarının üst üste ikinci ayda da düşmesiyle birlikte, Haziran ayına göre yüzde 3.8 oranında geriledi.

Rapora göre buğday fiyatları, kuzey yarımkürede devam eden kış hasatlarının mevsimsel arzı artırması ve Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki elverişli koşulların, yılın ilerleyen dönemlerinde büyük bir bahar buğdayı hasadı beklentilerini desteklemesiyle düşüş gösterdi. Mısır ihracat fiyatları ise Arjantin ve Brezilya'daki hasatların geçen yılın ilerisinde seyretmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahsul koşullarının güçlü seyretmesi ile geriledi.

Raporda FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, hem Indica hem de Japonica çeşitleri için genel olarak sakin geçen ticaret faaliyetleri nedeniyle Haziran ayına göre yüzde 2.4 oranında düştü.

Buna karşılık, FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise Haziran ayına göre yüzde 2.4 artarak, son bir buçuk yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Palm, soya, ayçiçeği ve kolza yağları için takip edilen küresel fiyatların tümü, biyoyakıt sektöründen soya yağı için gelen güçlü talep ve bazı büyük üretici ülkelerde ayçiçeği ve kolza yağları için kötüleşen mahsul beklentileri nedeniyle yükseldi.

FAO Et Fiyat Endeksi Temmuz ayında küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı eti için güçlü ithalat talebi nedeniyle yüzde 1.2 artarken, domuz eti fiyatları Batı Avrupa'daki arz fazlası nedeniyle sınırlı bir düşüş kaydetti.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise, Brezilya'da beklenenin altında gerçekleşen üretimin Hindistan'da iyileşen muson yağışları ve Tayland'daki elverişli hava koşullarının oluşturduğu olumlu etkiyi bastırması ile, Haziran ayına göre yüzde 0.7 oranında artış gösterdi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt tozu fiyatlarındaki düşüşlerin tereyağı ve peynir fiyatlarındaki artışları dengelemesiyle Temmuz ayında değişiklik göstermedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi FAO Gıda Fiyat Endeksi Temmuz Ayında Sabit Kaldı - Son Dakika

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