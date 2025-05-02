Faroz Limanı'na 21 tonluk beton önlem - Son Dakika
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Ekonomi

Faroz Limanı'na 21 tonluk beton önlem

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Faroz Balıkçı Limanı, dev dalgalardan korunmak için deniz tarafına 21 tonluk beton bloklar döşenecek.

02.05.2025 10:11
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Faroz Limanı'nı dev dalgalardan korumak için 21 tonluk önlem

Faroz Balıkçı Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonlar döşenecek

TRABZON - Trabzon'un önemli balıkçı limanlarından Faroz Limanı'nın dev dalgalardan etkilenmemesi için limanın deniz tarafına 21 tonluk dev betonlar döşeneceği belirtildi.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce Trabzon Faroz Balıkçı Limanı'nda dev dalgaların mendirekleri aşarak limana ulaşması sonucu çok sayıdaki küçük balıkçı teknesi zarar görürken, binlerce lira değerindeki ağlar zarar görmüştü. Dalgaların limana ulaşması sonucu5 balıkçı teknesi de suya gömülmüştü. Yaşanan olumsuzlukların ardından Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı harekete geçerek Faroz limanı için yaklaşık 400 milyon TL'lik ödenek sağlayıp limanı dev dalgalara karşı güçlendirmek amacıyla çalışmalara başlandı. Limanın arka kısmına her biri 21 tonluk dev beton bloklar yerleştirileceği belirtilirken, çalışmaların yaklaşık 2 yıl süreceği öğrenildi.

Yapılacak çalışma için araçların limana gelip gitmesi için limanın arka kısmına doğru yol yapımına başlandı.

Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı limanın geçmişte büyük zarar gördüğünü kaydeden Trabzon Merkez Su Ürünleri Faroz Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Mehmet Candeğer "Daha önce olumsuz hava şartlarından dolayı limanımızda büyük tahribatlar oluştu. Olumsuz hava şartlarının ilkinde 3, ikinci hava koşullarında 2 teknemiz batmıştı. Bunun yanı sıra onlarca ağlarımız denize gitti büyük maddi hasarlar oluştu. Balıkçılarız denize çıkamadılar. İlkinde üç arkadaşımız ikincisinde ise iki arkadaşımız denize sürüklendi. Bir arkadaşımızın kolu, köprücük kemiği kırıldı. Bir arkadaşımız iki teknenin arasına sıkıştı, böbreğinin birini kaybetti. Maalesef böyle kazalar da yaşadık. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda limanımızın arka kısmı tamamen beton bloklarla yenilenecek. Dev dalgalar bize büyük zararlar verdi. Büyük teknelerimiz battı, hasar büyük oluşunca sağ olsun devletimiz bize sahip çıktı. Çalışmalara başlandı betonların dökülmesi için şantiye kuruluyor. Tahminimiz çalışmalar iki yıl sürecek, iki yılın sonunda teslimi yapılacak" dedi.

Dev dalgaların limana zarar vermemesi için 21 tonluk beton bloklar kullanılacağını belirten Candeğer, "Limanımızda sadece güçlendirme olacak. Eski kayalar ufak olduğu için artık kullanılmayacak onların yerine 21 tonluk dev betonlar kullanılarak arka kısmı desteklenecek. Mevcut durumu kalacak, büyütülmeyecek, sadece baş kısmında denize doğru 20-30 metre kadar yayılma olacak. Dolayısıyla o taraftan gelecek dalgalarda engellenmiş olacak. Limanın arka kısmına araçların gelip gitmesi için yol yapılacak, aynı zamanda orada şantiye binaları olacak. Limanımızın işlevliliği sürecek. 'Bize zarar vermesin' diye limanın arka kısmından yol yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Faroz Limanı'na 21 tonluk beton önlem - Son Dakika

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