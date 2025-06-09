Fas, Mısır PVC Ürünlerine Yüksek Vergi Uygulayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Fas, Mısır PVC Ürünlerine Yüksek Vergi Uygulayacak

09.06.2025 23:00
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Fas, Mısır'dan ithal edilen PVC'ye yüzde 74.87-92.19 arası vergi getirdi. Türkiye’ye fırsat doğabilir.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mısır'dan ithal edilen polivinil klorür (PVC) ürünlerine yüzde 74,87 ile yüzde 92,19 arasında değişen oranlarda telafi edici vergi (anti-damping) uygulanmasına karar verdi.

Bakanlığın 9 Haziran 2025 itibarıyla resmen duyurduğu karara göre, vergi uygulaması, sübvansiyonlu üretim nedeniyle yerli sanayinin zarar gördüğü gerekçesiyle hayata geçirildi.

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Fas'ın kararını "haksız ve siyasi saiklerle alınmış" olarak nitelendirdi ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde itirazda bulunabileceğini bildirdi.

Fas makamları, 27 Kasım 2024'te Mısır menşeli PVC ürünlerinin dampingli fiyatlarla piyasaya sunulduğu ve yerli üreticilerin ciddi pazar kaybına uğradığı gerekçesiyle sübvansiyon ve damping soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, Mısır'daki üreticilerin devlet desteğiyle üretim yaparak Fas pazarında haksız rekabet oluşturduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Uygulamanın özellikle inşaat ve plastik sektörlerinde faaliyet gösteren Faslı üreticileri dış rekabete karşı korumayı amaçladığı belirtilmişti.

Resmi verilere göre, 2023 yılında Fas'ın Mısır'dan gerçekleştirdiği PVC ithalatı toplam PVC ithalatının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturdu. Alınan vergi kararıyla birlikte kısa vadede PVC fiyatlarında artış, orta vadede yerli üretimin canlanması uzun vadede ise Fas'ın ithalata olan bağımlılığını azaltması bekleniyor.

Türk üreticiler için fırsat doğabilir

Mısır'a getirilen yüksek vergilerin, Fas pazarında Türkiye menşeli ürünlere rekabet avantajı sağlayabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin PVC bazlı ürünlerdeki üretim kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, özellikle inşaat, izolasyon ve plastik boru sektörlerinde faaliyet gösteren Türk firmaları için Fas'ta yeni ihracat imkanlarının ortaya çıkabileceği kaydediliyor.

Fas ile Türkiye arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında sanayi ürünlerine yönelik gümrük vergileri kaldırılmış olsa da telafi edici vergi uygulamaları bu kapsamın dışında yer alabiliyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Mısır, Fas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fas, Mısır PVC Ürünlerine Yüksek Vergi Uygulayacak - Son Dakika

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