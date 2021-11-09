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Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur - Son Dakika

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

09.11.2021 16:07

Yerli otomobil fabrikasını ziyaret eden ve TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'la görüşen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında TOGG hakkında yazı kaleme aldı. Yerli otomobil hakkında ilk kez bir fiyat ortaya atılırken, Fatih Altaylı aracın maliyetinin 40 bin euro olacağını ifade etti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, köşe yazısında TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş ile yerli otomobilin üretileceği fabrikada yaptığı gezintiyi aktardı. Fatih Altaylı'nın TOGG ile ilgili maliyet açıklaması dudak uçuklattı. TOGG'un maliyetinin 40 bin euro (450 bin TL) olacağını tahmin eden Altaylı, "Euro daha fazla artarsa ben bile alamam" dedi.

"HONDA'DAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYİ ALDIK"

Köşe yazısında Fatih Altaylı, devasa boyuttaki fabrikayı Renault'un sandığını ve Türkiye'den çekilen Honda'nın fabrikasının neden alınmadığını Gürcan Karakaş'a sordu. Gürcan Karakaş soruya, "Bizim üretim takvimimize uymadığı için Honda fabrikasını almadık ama Honda'daki en önemli şeyi aldık" diyerek Honda'dan ayrılan Murat Akdaş'ı gösterdi.

"VERGİ KONUSUNDA DEVLET BİR ŞEYLER YAPABİLİR"

TOGG fabrikasının inşaatının Mayıs 2022'de biteceğini aktaran Fatih Altaylı, Gürcan Karakaş'ın hedeflenen üretim sayısından daha fazla üretim yapmayı planladığını aktardı.

Gürcan Karakaş'a "Bu aracı bana göre 40 bin euro civarında mal edersiniz. Bu kalite için rekabetçi bir fiyat ama vergi ile rekabet avantajınızı kaybedersiniz" dediğini belirten Fatih Altaylı, Karakaş'ın maliyeti biraz daha aşağı çekilebileceğine inandığını vurgulayarak; "Vergi konusunda devletin bir şeyler yapacağına inanıyorum. Bizi yüksek vergi ile baş başa bırakmazlar. İç piyasada başarı için bu şart. İç piyasadaki başarı ise dış piyasa için şart" ifadelerini kullandığını söyledi.

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur

Fatih Altaylı, Euro, TOGG, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur - Son Dakika
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