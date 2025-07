FCR GYO\'dan Pendik\'te Sağlık Turizmi Oteli

FCR GYO, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport projesinin temelini attı. Otelin FCR GYO'nun gelecek vizyonunu gerçekleştirme yolunda önemli bir adımı temsil ettiğini söyleyen FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, "Otelimizi, hemen yanı başında yer alan ve yapımını tamamladığımız sağlık merkezimizle birlikte sağlık turizmi için bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi. FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel ise şehir merkezine ve ulaşım ağlarına yakınlığı ve geniş hizmet yelpazesiyle hem kenti ziyaret eden turistlere hem de iş dünyasına hitap eden otelin, stratejik konumu, modern mimarisi ve geniş hizmet yelpazesiyle yatırım potansiyeli yüksek bir turizm projesi olduğunu belirtti.

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (FCR GYO), sağlık ve turizm alanındaki vizyonunun en önemli halkalarından biri olan Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport'un temelini attı. İstanbul'un dünyaya açılan kapılarından biri olan Pendik Kurtköy'de yükselen 5 yıldızlı Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport, iş dünyasının tüm beklentilerini karşılarken kentte sağlık turizminin bir numaralı adreslerinden biri olacak. Otel, 6 bin 95 metrekare arsa üzerinde 33 bin 676 metrekare inşaat alanına sahip. 216 oda ve 432 yatak kapasitesiyle hizmet verecek Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport, hem yerel hem de uluslararası misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Otelde misafirlere geniş iş ve aktivite alanları sunulacak

90 süit, 48 junior süit odanın yanı sıra 690 metrekare ana giriş lobi alanı, 5 adet toplantı salonu, alakart restoran, 745 metrekarelik restoran lobisi, 793 metrekarelik çok amaçlı salon gibi bölümlere yer verilen otelde ayrıca, 432 metrekarelik kapalı havuz, 70 kişi kapasiteli fitness salonu, pilates stüdyosu, masaj odaları, buhar odası, hamam, sauna, lobby bar, pastane, kitaplık gibi aktivite alanları bulunuyor. Engelliler için özel olarak tasarlanan odaların da unutulmadığı Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport'ta, 250 araç kapasiteli kapalı otopark, 10 araç kapasiteli motosiklet alanı ve 4 adet elektrikli şarj istasyonu yapılıyor.

"Otelimiz aynı zamanda yılın 12 ayında açık bir konut fuarına ev sahipliği yapacak"

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel açılış konuşmasında, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport'un titiz bir planlama sürecinin ardından temel atma aşamasına geldiğini belirterek, "Bulunduğu bölgeye, turizm sektörüne, ülke ekonomisine ve yatırımcısına en yüksek değeri sunacak, eşsiz bir proje ortaya koyduğumuza inanıyoruz. Hemen yanı başındaki sağlık merkezimizle birlikte bölgenin önemli sağlık turizmi merkezlerinden biri olmasını planladığımız otelimiz, aynı zamanda yılın 12 ayında açık bir konut fuarına ev sahipliği yapacak. Projenin hemen altında yer alan fuar alanı, gayrimenkul geliştiricilerini, emlak firmalarını ve potansiyel alıcıları bir araya getirerek modern bir ticaret platformu olarak faaliyet gösterecek. Tüm bu özellikleriyle yatırımcılara çok yönlü bir gelir modeli sunacak olan Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport, FCR GYO'nun yatırım vizyonunu ortaya koyan en iddialı projelerden biri olarak portföyümüze değer katacak" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'a uluslararası standartlarda bir konaklama tesisi kazandırmanın gururu içindeyiz"

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, otelin özellikle sağlık turizmi açısından taşıyacağı öneme vurgu yaptığı konuşmasında şunları aktardı:

"FCR GYO olarak bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bu otelin temelini atarken aynı zamanda sağlık ve turizm alanındaki vizyonumuzu gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama katediyoruz. Aynı zamanda Asya ve Avrupa'yı birleştiren konumuyla küresel ekonominin önemli merkezlerinden biri olan İstanbul'a uluslararası standartlarda bir konaklama tesisi kazandırmanın gururu içindeyiz. İstanbul'un en stratejik noktalarından biri olan Pendik Kurtköy'de yükselecek olan otelimizin sadece iş dünyası için değil; sağlık turizmi açısından da ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olacağına inanıyoruz."

"Wyndham Hotels & Resorts Türkiye'de 125 açık otelle uluslararası zincirlerdeki lider konumunda"

Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel, Wyndham Hotels & Resorts olarak dünyada 110 ülkede 9 bin 300 otelle ve 25 markayla faaliyet gösterdiklerini ve dünyanın en büyük uluslararası franchise zinciri olduklarını söylerken, Türkiye'de de 125 açık otelle uluslararası zincirlerdeki liderliklerini korumaktan gurur duyduklarını ifade etti.

"Pek çok bileşenle İstanbul'un gözbebeği ilçesi olan Pendik'e böyle güzel bir otel yapması kaçınılmazdı"

Son olarak konuşmalarını gerçekleştiren Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Sadece FCR GYO ailesi için değil bizim için de çok önemli ve güzel bir gün. Şüphesiz ki dünyanın en güzel şehri İstanbul ve muhtemelen en güzel ilçesi de Pendik'tir. Pendik tabii ki sahip olduğu birçok özelliğiyle birlikte İstanbul'un 3'üncü büyük ilçesi. Aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı, Teknopark İstanbul ve Pendik Limanı gibi pek çok bileşenle İstanbul'un gözbebeği ilçesi. Dolayısıyla dünya çapında önemli yatırımlarını bildiğimiz Wyndham grubunun Pendik'te böyle güzel bir otel yapması kaçınılmazdı. Biz de bu yatırımdan dolayı Fecri Koça'ya Wyndham grubuna şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Pendik, hem ulusal hem de uluslararası ulaşım açısından son derece önemli bir noktada yer alıyor"

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, projenin özellikle sağlık turizmi açısından hem ulusal hem de uluslararası anlamda Pendik ve İstanbul'a büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi. Temel, şu şekilde konuştu:

"Yaklaşık 6 bin metrekare arsa alanı ve 33 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Ramada Hotel & Suites by Wyndham Sabiha Gökçen Airport projemizin bugün temel atma törenini gerçekleştirdik. Projemizin esas çıkış noktası, sağlık turizmi alanında oluşturduğumuz özel bir konsept. Bu konsepti tasarladıktan sonra sağlık merkezimizin projesini tamamladık; bugün de otel projemizin temelini atmış bulunuyoruz. Bu nedenle hem mutluyuz hem de gururluyuz. Otel projemiz ve sağlık merkezimizle birlikte, hem yerel hem de uluslararası alanda gelen misafirlere birçok imkan sağlayıcı hizmet sunacağımıza inanıyoruz. Çünkü Pendik hem ulusal hem de uluslararası ulaşım açısından son derece önemli bir noktada yer alıyor. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz projenin bu lokasyon için son derece uygun olduğunu düşünüyor ve bu yolda kararlılıkla ilerlemek istiyoruz."

FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça'nın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma törenine Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel, FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, Wyndham Hotels & Resorts Türkiye Geliştirme Başkanı Murat Özel, FCR GYO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş insanları katıldı. - İSTANBUL