Fed'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali

Fed\'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed), Aralık ayında faiz indirimi yapabileceğine dair sinyal verdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bu ayki toplantıda faiz indirimini destekleme eğiliminde olduğunu belirtti. Waller, politika faizinde daha nötr bir seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini ifade etti. Ancak, bu kararın gelecek verilere ve enflasyonun seyrine bağlı olduğunu da ekledi.

03.12.2024 18:27
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ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) aralık ayı için faiz indirimi sinyali geldi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın bu ayki toplantısında faiz indirimine gidilmesini destekleme eğiliminde olduğunu dile getirdi.

"FAİZ İNDİRİMLERİ GELECEK YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Fed'in eylül toplantısından bu yana politika faizini 75 baz puan indirmesinin ardından para politikasının hala kısıtlayıcı olduğunu ve iş gücü piyasasında istenmeyen bir zayıflık yaratmadan enfğı yönlü baskı oluşturulduğunu düşündüğünü belirten Waller, politika faizinde daha nötr birlasyon üzerinde aşa seviyeye yaklaşana kadar faiz indirimlerinin gelecek yıl boyunca devam etmesini beklediğini aktardı.

Waller, ancak son verilerin enflasyondaki ilerlemenin yüzde 2'nin anlamlı bir şekilde üzerinde bir seviyede durma olasılığını artırdığını kaydetti.

Fed'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali

"ENFLASYONUN SEYRİNE BAĞLI OLACAK"

Bu riskin Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) enflasyonun ve ekonominin gelecekteki seyri hakkında daha fazla bilgi toplamak için gelecek toplantıda politika faizini sabit tutmayı düşünmesi gerektiğine dair endişeleri arttırdığına dikkati çeken Waller, şunları belirtti:

"Bugün elimizde bulunan ekonomik verilere ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye doğru düşüşünü sürdüreceğini gösteren tahminlere dayanarak, şu anda aralık toplantımızda politika faizinde bir indirimi destekleme eğilimindeyim. Ancak bu karar, o tarihten önce alacağımız verilerin yukarı yönlü sürpriz yapıp yapmayacağına ve enflasyonun seyrine ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak."

Fed'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali

"İŞ GÜCÜ PİYASASI NİHAYET DENGEYE KAVUŞTU"

Waller, 75 baz puanlık indirimden sonra, politikanın önemli ölçüde kısıtlayıcı olmaya devam ettiğine dair kanıtların güçlü olduğuna ve tekrar indirim yapmanın sadece "fren pedalına o kadar sert basmadıkları" anlamına geleceğine inandığını ifade etti.

Faizlerin daha da düşürülmesini destekleyen bir diğer faktörün de iş gücü piyasasının nihayet dengeye kavuşmuş gibi görünmesi olduğunu belirten Waller, bu dengeyi korumanın hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

Fed'in gelecek toplantısı 17-18 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed'den piyasaları heyecanlandıran faiz indirimi sinyali - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • kuzeyli baba:
    dolar euro altın çakılır parası olan organize sanayii bölgesine yakın yerlerden tarla alsın hisseli hissesiz fark etmez tarla kazandırır osb ye yakın olsun aynı köy mahallede 0 1 Yanıtla
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