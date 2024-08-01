Fed'in Faiz İndirimi Sinyaliyle New York Borsası Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Fed'in Faiz İndirimi Sinyaliyle New York Borsası Yükseldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali sonrası New York borsası yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,24, S&P 500 endeksi yüzde 1,58 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,63 artış gösterdi. Fed'in eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceği sinyaliyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Ayrıca, çip şirketi AMD'nin bilançosunun beklentileri aşması ve bazı yabancı şirketlerin çip üretimine yönelik ihracat kısıtlamalarının dışında tutulacağı haberleri de çip hisselerinde yükselişi destekledi.

01.08.2024 00:05
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New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin eylülde masaya gelebileceğinin sinyalini vermesinin ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,24 artarak 40.842,79 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,58 artışla 5.522,30 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,63 kazançla 17.598,79 puana çıktı.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde sabit tutması ve enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi halinde eylülde para politikasını gevşetmeye başlayabileceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun gerilediği ancak hala bir miktar yüksek seyrettiği belirtilerek, "Son aylarda Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme kaydedildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bankanın faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceğini ifade etti.

Eylül ayındaki toplantı da dahil gelecek toplantılar hakkında hiçbir karar almadıklarını belirten Powell, Komitenin genel düşüncesinin "politika faizini düşürmenin uygun olacağı noktaya yaklaşıldığı" yönünde olduğunu aktardı.

Makroekonomik veri tarafında da cuma günü açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere hafta boyu açıklanan iş gücü piyasasına ilişkin veriler takip edilirken, bugün açıklanan veriler ücret artışlarının iş gücü talebindeki yumuşama işaretleriyle tutarlı olarak yavaşladığını ortaya koydu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, temmuzda 122 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Söz konusu dönemde yıllık ücret, yüzde 4,8 ile son 3 yılın en yavaş artışını gösterdi.

Ülkede İstihdam Maliyet Endeksi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu devam ederken, çip şirketi AMD'nin dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosu çip hisselerindeki yükselişi destekledi.

Finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması sonrası AMD'nin hisseleri yüzde 4,3 değer kazanırken, diğer çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 12,8 ve Qualcomm'un hisseleri yüzde 8,3 yükseldi.

Ayrıca, bazı yabancı şirketlerin ABD'nin Çin'in çip üretimine yönelik uygulamayı değerlendirdiği ihracat kısıtlamalarının dışında tutulacağına dair ABD basınında yer alan haberler de çip hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft'un hisseleri ise şirketin gelirinin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın bulut gelirlerindeki artışın beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Analistler, Meta'nın bugün piyasaların kapanmasının ardından, Apple ve Amazon'un ise yarın açıklayacağı bilançolarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fed'in Faiz İndirimi Sinyaliyle New York Borsası Yükseldi - Son Dakika

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