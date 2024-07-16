Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı Vahit Karaarslan'a verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı Vahit Karaarslan'a verildi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan verdi. Limanın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

16.07.2024 16:24
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan verdi.

Söz konusu limanın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Vahit Karaarslan, Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ, Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat AŞ, Ceynak Yatırım Holding AŞ, Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu katıldı.

Elemesiz turda en yüksek teklif 300 milyon 1 dolar oldu.

İhalenin elemeli yazılı ilk turunda en düşük teklifi veren Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi/Sinyar Enterprises-Sole Proprietorship L.L.C Ortak Girişim Grubu, ikinci elemeli yazılı turda ise Ceynak Yatırım Holding AŞ elendi.

İhalede, 410 milyon dolar "başlangıç fiyatı" ve 1 milyon dolar artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.

27 tur süren açık artırmada en yüksek teklif, 505 milyon dolarla, Vahit Karaarslan'dan geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı Vahit Karaarslan'a verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın işletme hakkı Vahit Karaarslan'a verildi - Son Dakika
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