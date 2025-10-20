FIAT, Türkiye'de Satış Liderliğini Sürdürüyor

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, otomobil satışlarında şu anda sıralamada FIAT olarak ikinci olduklarını, toplam satış anlamında yine yüksek adetleri muhafaza ettiklerini belirterek, onuncu yılındaki Egea'nın son yıllarda artan temposuyla toplam satışının 700 bini geçtiğini bildirdi.

Aytaç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, markanın 2025 performansı ve bu yıla ilişkin öngörülerini paylaştı.

Pazarın geçen yılın yüzde 9-10 üzerinde seyrettiğini ve ekim sonunda pazarın 1 milyonu göreceğini ifade eden Aytaç, "Bu gidişat aslında geçen senenin üzerinde bir pazara da işaret ediyor. Şu anda yüzde 9 olması, son 3 ayı da bizim tahminlerimizden bakarsak, toplam pazarın yine 1 milyon 350 bin ile 1 milyon 400 bin aralığına geleceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aytaç, hafif ticari araç pazarının da yüzde 20-21 nispetinde seyrettiğini belirterek, "Orada çok büyük bir değişiklik yok, oyuncular giriyor çıkıyor ama neticede Türkiye'nin hafif ticari araç potansiyeli, toplam pazara paralel yine kuvvetli olarak devam ediyor." dedi.

Pazarda 9 ay sonuçlarının adet bazında 900 bin civarında olduğunu dile getiren Aytaç, markaya bakıldığında 82 binin üzerinde satış yaptıklarını kaydetti.

Aytaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yaklaşık 53 bin adedi ki çoğu da Egea, Egea'dan da biraz daha bahsedeceğim, pazar payı olarak da yüzde 9'lar seviyesinde bir pazar payımız var. Eylülde yüzde 10'a yakın bir pazar payı yaptık. Yıl içinde araç gelişlerinden, üretim programlarından çeşitli iniş çıkışlardan etkilendik ama artan rekabet ortamında da kuvvetli adet yapan marka, lider marka pozisyonumuzu da korumaya çalışıyoruz. Türkiye pazarında 9 ay neticeleri sonucunda ikinci sıradayız."

"Satılan yaklaşık 7 milyon aracın 1 milyonu FIAT markalı"

FIAT Marka Direktörü Aytaç, FIAT'ın son 6 yılda toplam satışlarda liderliği bırakmadığını vurgulayarak, otomobil satışlarında lider oldukları yılları anımsattı.

Aytaç, Egea modelinin Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli olduğunu anlatarak, "Şu andaki sıralamada FIAT olarak ikinciyiz ama toplam satış anlamında yine yüksek adetleri muhafaza ediyoruz. Şöyle bir geriye baktığımızda Egea 10'uncu yılında. Son yıllarda özellikle artan temposuyla birlikte Egea'nın toplam satışı 700 bini geçti. Toplam FIAT markası olarak da bakarsak, Türkiye otomobil pazarı, 2018-2019'da aşağı doğru eğim yaptı, 400 binli, 600 binli rakamlara geldik, ondan sonra hep 1 milyon nispetinde gittik." diye konuştu.

2018'den bu yana ülkede 7 milyona yakın araç satıldığını kaydeden Aytaç, bunun yaklaşık 1 milyona yakınının FIAT markalı olduğunu ve bunun da FIAT'ın yüksek adet ve gücünü devam ettirdiğini söyledi.

Aytaç, son 10 yılı damga vuran modellerden birinin Egea olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Brezilya ve İtalya ile birlikte markanın ana vatanı dedikleri yani FIAT'ın en büyük 3 pazarından birisi Türkiye. Bunu sürdürüyoruz. Model model baktığımızda özellikle ticari araçta, Scudo ve Doblo'da diğer pazarlara göre en çok satış yapan Türkiye pazarı. Yani bütün ülkelerden daha fazla, Doblo'da ve Scudo'da bu liderliği sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde yine aynı şekilde FIAT, ileriye dönük baktığımızda yenilenen yüzüyle marka açıkçası sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada önemli bir değişimin arifesinde. Yine yüksek adetleri hedefleyecek, B segmentinde daha kuvvetli olacak, burada da Türkiye pazarının önemi aynı şekilde devam edecek."

"Yıl sonuna kadar Egea'nın üretimi sürecek, üretimin devamı için çalışma yürütüyoruz"

Altan Aytaç, en çok merak edilen konulardan birisinin de Egea'nın üretiminin gelecek sene de devam edip etmeyeceği konusu olduğuna dikkati çekerek, şu anda yıl sonuna kadar Egea'nın üretiminin süreceğini, üretiminin devamı için belli bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalarda son noktalara geldiklerini ama kesin neticeyi açıklayabilmeleri için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Aytaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sürecin olumlu gittiğini, Egea'nın üretiminin devamı için de önemli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Yine kendi fabrikamızda üretim tabii. Zaten sorulan da ağırlıklı olarak oydu, 'üretimi devam edecek mi, etmeyecek mi?' diye. Epeydir bu konuda bir çalışma var ama açıklama aşaması için önce çalışma analizlerinin tamamlanması gerekiyor. Daha sonra ortakların nihai karar vermesi, sonra da iletişimi yönetmeniz gerekiyor. Onun için şu anda açıklayabilir pozisyonda değiliz ama amacımız o.

O yönde çalışmaya devam ediyoruz, dolayısıyla Egea Türk otomotiv tarihini, aynı zamanda Tofaş'ın da 50 küsur senedir tam olgunluk eseri diye başlamıştık, 'iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' sloganıyla başlamıştık. 10 sene önce biz Egea lansmanı yaptığımızda ekim ayıydı, tam 10 sene olmuş neredeyse. Egea'nın bizim için önemi, sadece adet manasında değil, tüketici beğenisi, dayanıklılık, müşteri memnuniyeti, ikinci eli, hepsini koyduğunuzda çok özel bir model olarak devam ediyor."

"Gelecek seneden itibaren Doblo'nun tekrar yerli üretimi başlayacak"

FIAT Marka Direktörü Aytaç, otomobil tarafında Egea dışında, Fiat 500, Fiat 600 ve Topolino'nun satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Aytaç, "Özellikle lansmandan sonra 600'de çok fazla ürünümüz olmadı ama lansmandan sonra araç getirdikçe 600'lerin de hepsini satışa döndürdük. Topolino'da dahi aylık 100 adede varan bir satışımız var, dolayısıyla o da iyi gidiyor. Burada Egea kadar değil tabii otomobile baktığımızda, daha sınırlı bir katkısı var. Satışa sunacağımız Grande Panda da Fiat otomobil ailesi için önemli bir ivme sağlayacaktır." diye konuştu.

Doblo'nun özellikle yerli üretimin başladığı lansmanından bu yana, Türkiye pazarı için bir nevi kendi sınıfına da adını veren fenomen bir model olduğunu ifade eden Aytaç, Doblo'yu 2023'ün ortasından itibaren ithal ettiklerini söyledi.

Aytaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda açıkladığımız gibi gelecek seneden itibaren de Doblo'nun tekrar yerli üretimi başlayacak. Bu seneki performansına baktığımızda, 9 ayda 16 bin adedin üzerinde, 17 bine yakın bir satış adedi var. Gelecek sene, ikinci yarısı olarak belirtiyoruz, tam ay söylemiyoruz şu anda. İkinci yarısından itibaren dedik ama ağustos kapanışından sonra da düşünebiliriz. Doblo'nun satışları bu sene, geçen seneye göre çok daha yukarıda. Ürün akışını sağladığımız zaman zaten Doblo'nun Türkiye'deki performansını biliyoruz."

Kuvvetli de bir rekabet ortamı olduğuna işaret eden Aytaç, bu sene özellikle çarpıcı noktalardan birini Scudo ve Ducato'da da göreceklerini, van satışında, kargo satışında kendi sınıfında lider FIAT ürünleri olduğunu aktardı.

Aytaç, "Doblo da aynı şekilde, Doblo Cargo... Kargo satışları içerisinde, kombi ve kargo olarak ikiye ayırıyoruz, kargo satışlarında liderliği yakalamış durumda 9 ayın sonunda. Bu senenin temposu ve yıl sonu hedeflerimizi düşündüğümüzde Doblo'nun satışları, yerli üretim yaptığımız dönemdekileri yakalar diye düşünüyoruz. Yani ürün devamlılığında da bir sıkıntı yaşamazsak ki şu an yaşamayacağız gibi görünüyor, şu andaki planlamamız iyi, yerli üretim yaptığımız 2022, 2023'teki performansıyla beraber gidiyor." diye konuştu.